Hija de Mariana Levy se reconoce víctima de violencia, se arrepintió y lo borró

Una de las dos hijas de Mariana Levy, Paula, expresó mediante sus redes sociales que sufre de violencia doméstica, aunque transcurridos varios minutos se arrepintió de su decisión y borró las publicaciones de sus historias de Instagram.

Pero en tiempos donde las capturas de pantalla hacen difícil eso de ‘borrón y cuenta nueva’, sus seguidores y allegados se enteraron del difícil momento que estaría pasando con su pareja, Mauricio Moctezuma.

Lo que dijo originalmente Mariana Levy

“La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave”, comenzó escribiendo.

“Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán, minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron mierda de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso”, agregó, según Milenio.

“Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento”, y mencionó la cuenta personal de su novio, acompañada de unas fotografías donde se ve con el rostro golpeado y enrojecido.

Con esto, encendió las alarmas y se volvió viral rápidamente, pero al ver todas las reacciones que ocasionó su declaración, apareció poco después avisando que se trató de una manipulación por parte de los medios de comunicación.

“No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes siempre descontextualizan todo”, aseveró retractándose y negando el asunto. No obstante, la preocupación de muchos sigue latente por la versión inicial que dio la hija de la recordada actriz.

Una de las afectadas ha sido su madrastra, Ana Bárbara, que se mostró desconcertada ante el hecho y recordó lo mucho que ama a la joven, con la que convivió durante su niñez cuando estuvo casada con su papá, El Pirru.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien”, declaró.