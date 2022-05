Ana Bárbara apoya a la hija de Mariana Levy tras sufrir agresión y comprueba que una madrastra también es mamá

Ana Bárbara mandó un mensaje de apoyo a la hija de Mariana Levy, Paula Levy después de que ella denunciara públicamente una agresión física por parte de su pareja sentimental. La cantante también habló sobre la relación que mantiene con los hijos de su ex pareja.

Ana Bárbara muestra su apoyo a la hija de Mariana Levy

Durante el fin de semana, Paula publicó una serie de historias en las cuales compartía su historia de abuso y señalaba a su pareja Mau Moctezuma como su supuesto agresor. Sin embargo minutos después de publicarlas, las eliminó y se retractó por medio de redes sociales.

En su denuncia la hija de Mariana Levy escribió:

“La verdad llevo ya un rato aguantándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán. Minimizando años de abuso, años de manipulación”

También reveló que no es la primera vez que esto sucede y que esta situación la había obligado a alejarse de su familia.

“Minimizando cosas horribles que me hicieron mie%$# de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”

La hija de ‘El Pirru’ también compartió fotos de las marcas que le habría dejado la agresión y etiquetó el usuario de su pareja.

Paula Levy

Poco después la joven retiró sus publicaciones y subió otras donde aseguró que todo se trataba de un malentendido. También publicó una foto a lado de su novio.

Sin embargo Ana Bárbara, quien fue su madrastra por varios años mientras estuvo casada con el padre de la joven no dudo en enviarle un mensaje de apoyo, pues la considera como su hija.

Durante su visita al programa Ventaneando, la cantante habló del amor que tiene hacia Paula y sus hermanos.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien”

Anteriormente Ana Bárbara había felicitado a Paula por cumplir 20 años. En esa ocasión reveló lo mucho que la quiere y el lazo familiar que comparten.

“Mi @paulalevyy amada, flaca, yo sé que sabes, que, por allá en el año 2005, como dice esta canción, ‘Te metiste’ como no queriendo, en mi alma y para siempre. Y también sabes que desde ese entonces mis deseos para ti (con todo y lo difícil de los tiempos), son que los caminos, tanto del destino como los que elijas, estén llenos de luz que iluminen tu vida. TE AMO, HIJITA”.

En esa ocasión sus amigos cercanos reconocieron que era una gran madre. Consuelo Duval comentó en su video:

“Feliz cumpleaños a tu princesa hermosa. Ay Bárbara, eres la mejor mamá del mundo”.

Paula Levy perdió a su madre cuando tenía tan solo 3 años de edad, cuando Mariana Levy fue asaltada el 29 de abril de 2005.