“Me queda un vacío en el corazón”: Ana Bárbara dedicó este emotivo tributo a Talina Fernández

La tarde del miércoles 28 de junio, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Talina Fernández (Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela), a los 78 años. Esto, luego de haber sido ingresada en el Hospital Español de México tras sufrir complicaciones en su salud por leucemia terminal.

Fue su hijo, Coco Levy quien salió a dar más detalles del estado de salud de su madre, quien habría sido ingresada al hospital, tras complicaciones, comenzando con un fuerte dolor en los huesos:

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”.

Su partida dejó un enorme hueco en el mundo del espectáculo que, hoy, se encuentra de luto, dejando una serie de conmovedores mensajes de estrellas que tuvieron la oportunidad de convivir con ella, entre los famosos que se sumaron a la pérdida fueron Lucero, Adela Micha, Verónica Castro, Rafael Sánchez Navarro, entre otros.

Pero una de las reacciones más esperadas, sin duda, sería la de Ana Bárbara, quien tenía un fuerte vínculo con la presentadora gracias a los hijos de Mariana Levy, adoptando el papel de madre tras el fallecimiento de la actriz a los 39 años, un día antes del Día del Niño luego de ser víctima de un asalto con su entonces esposo, José María Fernández ‘El Pirru’.

También te podría interesar: ¿De qué murió Talina Fernández?, así la despiden los artistas

Ana Bárbara rinde tributo a Talina Fernández tras su fallecimiento

Aunque su relación no comenzó de la mejor manera, pues Ana Bárbara entró a la vida de ‘La Dama del Buen Decir’ en uno de los momentos más complicados que estaba viviendo, pues su proceso de duelo aún estaba muy fresco.

Fue entonces que a menos de un año de la muerte de Mariana Levy, José María Fernández ‘El Pirru’ contrajo matrimonio con Ana Bárbara, llevándose a sus hijos José Emilio y Paula a vivir con la famosa cantante, quien los quiso como si fueran verdaderamente suyos. Pero el disgusto de Talina por esta situación la llevó a lanzar una serie de críticas a la originaria de Ríoverde, San Luis Potosí, de las que se retractaría años más tarde.

Ana Bárbara y Talina Fernández Instagram: @anabarbaramusic (Instagram: @anabarbaramusic)

No fue hasta 2020, que Talina Fernández aceptó el gran papel que Ana Bárbara tuvo con sus nietos: “Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula. Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba al pendiente de cada necesidad de mis nietos”.

También te podría interesar: El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Talina Fernández

Ana Bárbara dedica emotivo mensaje a Talina Fernández

La famosa cantante, de 52 años, dedicó un emotivo mensaje donde contó cómo fue qué conoció a Talina Fernández y el impacto que tuvo en su vida sin que ella siquiera pudiera imaginarlo.

“Te conocí con solo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a Televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no solo por lo guapa que estabas, sino por tu preparación e inteligencia! Quien me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino”. Escribió Ana Bárbara a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje en el que se leía cómo es que Ana Bárbara no sentía más que admiración por Talina Fernández, terminó por comentar: “Hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido”. La cantante bendijo el camino de la presentadora y prometió cumplir la entrevista que postergaron.

“Te amo hasta al infinito y más allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz la dama del buen decir”. Terminó.