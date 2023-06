De la muerte de Mariana a peleas con sus hijos: ¿qué pasó con ‘Pirru’, ex yerno de Talina Fernández?

Talina Fernández falleció a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia el 28 de junio. De acuerdo con declaraciones de su hijo Coco Levy, luchó contra la leucemia, enfermedad que la atacó de forma inesperada y que en poco tiempo debilitó su cuerpo.

El inesperado fallecimiento de la llamada ‘Dama del buen decir’ trajo consigo historias del pasado que marcaron su vida, la de su hija y hasta de Ana Bárbara.

‘El Pirru’, el polémico ex yerno de Talina Fernández

El nombre de José María Fernández El Pirru siempre estuvo presente en la vida de Talina Fernández, incluso después de la muerte de Mariana Levy, con quien estaba casado.

El 29 de abril de 2005 marcó un parteaguas para la conductora pues su hija perdió la vida repentinamente tras sufrir un infarto fulminante. De acuerdo con los reportes, un intento de asalto habría sido la causa.

Mariana Levy

Aquel día, la actriz llevaría a su hija María y a sus amigas a un parque de diversiones al sur de la Ciudad de México con el fin de celebrar el Día del Niño sin embargo su camioneta fue interceptada en un alto por unos sujetos que presuntamente la amenazaron con un arma de fuego. El Pirru estaba con ella y fue quien le informó a Talina de lo sucedido.

El matrimonio de ‘El Pirru’ y Mariana Levy y la llegada de Ana Bárbara

Mariana se casó por primera vez en a principios de los 90 con Ariel López Padilla, relación de la que nació su primer hija María, en 1996. Unos años más tarde se divorciaron y la actriz conoció en una cena en casa de Jacqueline Andere a José María Fernández, quien se convirtió en su esposo hacia finales del año 2000.

Mariana Levy La actriz conoció a su segundo esposo en una cena en casa de Jacqueline Andere (Captura Imagen Televisión)

En 2002 dieron la bienvenida a su hija Paula Fernández y en 2004 nació José Emilio Levy. Un año más tarde, sucedería la tragedia.

La polémica estalló porque unas semanas después de la muerte de Mariana se dio a conocer que El Pirru había iniciado una relación con Ana Bárbara. Se casaron en 2006 y de esa relación nació José María, su único hijo en común.

Tras el divorcio en 2010, la misma cantante dio a conocer que había sido una ruptura tormentosa y que lo único bueno que trajo, además de su hijo, fue el poder acercarse a María, Paula y José Emilio.

“Lo mejor de estar con él fue el tener la oportunidad de intentar ser un gran ser humano porque los niños te hacen ser mejor persona, eso lo mejor, lo hermoso”, aseguró durante una dinámica en el programa Pinky Pormise.

Aunque en un principio, Talina Fernández no aceptaba a Ana Bárbara por haber llegado poco después de la muerte de Mariana, terminó reconociendo que hizo un gran trabajo cuidando de sus nietos, quienes la ven como una figura materna.

Ana Bárbara Instagram

“Hemos visto quién es Ana Bárbara, efectivamente, Pirru rapidito se enamoró de Ana Bárbara pero había pasado muy poco tiempo de la muerte de Mariana. Ana Bárbara, se ocupó de mis nietos como cinco años, los llevaba al colegio, al dentista, como una madre, es una madre estupenda…”, señaló en una entrevista con Ventaneando.

La conductora incluso llegó a revelar que cuando El Pirru le prohibió ver a sus nietos, fue Ana Bárbara quien intercedió.

“Pirru no me dejaba verlos (a mis nietos). Yo iba a Cancún y me quedaba en la playa, esperando a que bajaran mis niños. Me acuerdo que me acaban de operar del cerebro y con el rayo del sol, y yo en la playa caminando recién operada… Ana Bárbara desde su casa me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba y pasando (mal). No le tengo más que cariño enorme…”, dijo.

Talina Fernández señaló a ‘El Pirru’ de rencoroso

En 2015, mientras su ex yerno la acusó de “haber dañado su vida”, Talina declaró en entrevista con Cadena Tres que no la dejaba ver a sus nietos. ”Él es una persona muy rencorosa que no me deja ver a mis nietos. Ellos llevan mi sangre, aunque a él no le guste. Yo sólo quiero ver a los niños y que convivan con su hermana María (hija de Mariana Levy con Ariel López Padilla)”.

Talina Fernández Los hijos de Mariana Levy se mostraron devastados por su muerte (@talinafernandezoficial / @emiliolevyy/Instagram)

Según se reportó, el arquitecto intentó acceder a la herencia de la actriz, la cual sólo sus hijos podrían reclamar al cumplir todos la mayoría de edad.

En 2020 Talina declaró que los problemas con sus nietos habían sido a raíz de que su papá “les enseñó a odiarla”. “Pirru los ha hecho odiarme toda la vida, pero José Emilio es lindo y me quiere y Paula tiene muchas cosas en contra de su papá. Creo que le hicieron una entrevista a Pirru sobre Paula y contó que se había rasurado y él dice que son cosas de la adolescencia”