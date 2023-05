Un acto de amor propio y valentía: Sara Corrales y otras famosas que rompieron sus compromisos

La actriz colombiana, Sara Corrales, que, en su momento, compartiera créditos en la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’ junto a Susana González y Gabriel Soto, compartió finalmente las razones por las que canceló su compromiso con el mexicano Rafael Gutiérrez, donde resaltó el amor propio y destapó otras ‘verdades’.

En una breve recapitulación, Sara Corrales se comprometió con el empresario Rafel Gutiérrez durante un viaje por Europa a principios de 2022, pero tan solo unos meses después, la originaria de Medellín lo canceló en medio de una silenciosa separación.

Sara Corrales / Rafel Gutiérrez Instagram: @rastreandofamosos (Instagram: @rastreandofamosos)

Hasta ese momento no se dieron más detalles que los involucrara, pero fue durante su estancia en la novela de Televisa, que la relacionaron con Gabriel Soto, considerándola como la tercera en discordia en la relación del actor con Irina Baeva.

No fue hasta hace unos días que Sara Corrales revivió el tema luego de hacer una dinámica con sus seguidores en Instagram de preguntas y respuestas, donde usuarios la cuestionaron sobre su soltería y la razón de haber cancelado su compromiso.

Sara Corrales revela las razones por las que rompió su compromiso

La colombiana contestó a los cuestionamientos de sus fans con un poderoso mensaje donde se leía:

“Porque entendí que qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que “ya debería estar casada” aún no siendo feliz a su lado”. — Comentó Sara Corrales a través de su cuenta de Instagram.

Además, Sara Corrales, enfatizó las razones por las que acabó su relación con Rafel Gutiérrez:

“Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”.

Las críticas no se hicieron esperar y muchos no tardaron en comentarle que estaba lista para ser la tercera en discordia de otro matrimonio e incluso la llegaron a llamar solterona, pero los comentarios de apoyo inundaron a la actriz y celebraron su decisión al ponerse en primer lugar antes que ‘intentar salvar a alguien’ simplemente para no estar ‘sola’.

Famosas que terminaron con sus compromisos y mostraron que el amor propio va primero

Acabar con el estigma que la mujer ha cargado durante años, donde se relaciona la plenitud y el éxito con un matrimonio y una familia, es una tarea complicada, sobre todo, cuando son las propias mujeres las que no apoyan las decisiones de otras, juzgándolas por elegir su propio camino. Es necesario entender que todo llega a su tiempo, sin apresurar nada, la persona correcta llega en el momento justo. Estas famosas se pusieron en primer lugar y comprobaron lo dicho anteriormente.

Sofía Vergara

Sofía Vergara se colocó como un ejemplo de lucha tras sacar adelanta a su hijo, tras convertirse en una madre joven a los 19 años, pero su historia no solo se estanca ahí. Pues antes de conocer al amor de su vida, Joe Manganiello, estaba comprometida con Nick Loeb, de quien se separó y declaró que la razón era debido a que la relación “Ya no le divertía”.

Esto sucedió un año después de que la pareja se sometiera a una congelación de embriones que los llevó al tribunal donde la actriz de ‘Modern Family’ salió victoriosa.

Sofía Vergara Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Jennifer Lopez

Luego de que JLo y Ben Affleck se comprometieran a principios de los 2000, con un poderoso anillo valuado en 1.2 millones de dólares, su boda fue cancelada, esto luego de que sus caminos se separaran por cuestiones laborales, pero su amor se mantuvo y en 2022, se reencontraron para afianzar su matrimonio.

Sofía Aragón

En 2020, Sofía Aragón y Francisco Bernot se comprometieron en Nueva York, pero en agosto de 2021, la ex participante de Miss Universo, anunció su separación después de varios esfuerzos por mantenerse juntos, declarando: “Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza”.

Francisco Bernot y Sofía Aragón Instagram: @hola_mx (Instagram: @hola_mx)

Lady Gaga

Lady Gaga se comprometió en el Día de San Valentín de 2015 con Taylor Kinney, pero un año más tarde, en el verano de 2016, la cantante de ‘Born This Way’ anunció su separación comentando: “Peleábamos demasiado. Mi umbral para la porquería de lo hombres es justo – no tengo-, en una relación todo es de dos”.

Lucía Villalón

Javier ‘Chicharrito’ Hernández y la periodista española Lucía Villalón estaban por contraer nupcias en el verano de 2017, pero rompieron su relación en enero unos meses antes de que se dieran el ‘sí’ ¿la razón? fue la ex pareja del futbolista quien habló de la ‘deslealtad’ del tapatío cuando ella atrevasaba una enfermedad pulmonar y zanjó todo con una poderosa frase: “Prefiero estar sola que mal acompañada”.

Lucía Villalón / Javier ‘Chicharrito’ Hernández Instagram: @luciavillalon_ch14 (Instagram: @luciavillalon_ch14)