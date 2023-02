Sara Corrales le lanza fuerte indirecta de Irina Baeva en el Día de los Enamorados

Este martes 14 de febrero es uno de los días más esperado por muchísimas parejas para demostrarse su amor, así como entre amigos y familia. Incluso para desearse un feliz día del amor propio, cuando se está soltera. La actriz Sara Corrales se sumó a la tendencia de manifestarse este cuánto se ama y envió un contundente de mensaje para todas sus seguidoras.

El escrito que compartió en su historia de Instagram este martes, incluso, se puede interpretar como una poderosa indirecta hacia la actriz de ascendencia rusa, Irina Baeva, quien es la prometida del actor Gabriel Soto, con quien se le vinculó a Corrales en los últimos meses.

Irina y Gabriel ha sostenido que ellos siguen “enamorados” y sus planes de boda continúan, pero a ellos muy pocas veces se les juntos desde mayo del 2022, por lo que trascendió que su unión es solo por un contrato que hicieron con una marca a la que ambos le hacen publicidad.

Baeva no deja de presumir su anillo de compromiso en cada foto que sube a Instagram, mientras que Gabriel Soto ni la determina y por el contrario, empezó a compartir mucho más con Corrales, con quien se mostraba muy risueño. Pero Sara supo darse su lugar y dijo este año:

“Yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento”, expresó la actriz de la novela El señor de los cielos.

Ante esta situación, este día de los enamorados manifestó que no está dando imágenes falsas de ella para guardar las apariencias, porque ella es autentica, una clara referencia de la modelo rusa, quien sostiene firmemente que está en una relación en la que cada quien está “trabajando por su lado”.

Esto fue lo que escribió: “Me encanta esta versión de mi que no tiene una imagen falsa que sostener, lo que ves es lo que hay. Algunos días soy increíble, otros días me siento apagada, unos días soy muy productiva, otros tantos no fluye nada. Aprendí a no juzgarme por todo, me doy el permiso de ser humana”.

Además, aconsejó a sus fans: “Date el permiso de sentir, de vivir sin presiones. Pero eso sí, quiero que después de regalarte el tiempo de cruzar cada sensación y hasta algunas veces llorar, te levantes, te sacudas y te mires al espejo y te hables con tanto amor que lo único que te quede sea el ARMARTE DE VALOR y salir y seguir conquistando al mundo que te rodea. Tú, yo y todas somos las mismas”.

Soto y Baeva han cancelado tres veces sus planes de boda por la pandemia, luego la guerra entre Rusia y Ucrania y por último por compromisos laborales que los mantienen alejados el uno del otro.