Surgen más pistas de Gabriel Soto ‘conquistando’ a Sara Corrales y le piden “no caer”

Aunque el distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto es cada vez más evidente, ambos han negado que hayan terminado su relación. A finales de 2023 comenzaron a surgir rumores de que el actor ha estado tratando de conquistar a Sara Corrales, con quien comparte créditos en “Mi camino es amarte”.

Pero en medio de las especulaciones, Baeva quiso distraer la atención con una postal navideña en la que aparece arreglándole el cuello de su camisa a Soto. Los actores han dicho que si se percibe una separación, se debe a que están enfocados en sus propios proyectos.

Soto y Corrales su boda en “Mi camino es amarte”

Aunque todo fue gracias a sus personajes de la telenovela, los fans comenzaron a sospechar que sintieron emoción verdadera el “unir sus vidas”. Cabe mencionar que el actor nunca pudo llegar al altar con Baeva ya que aunque sí le entregó anillo, aplazaron su matrimonio en varias ocasiones.

EXCLUSIVA!!! Esta es una boda muy distinta en las telenovelas donde "Úrsula" y "Memo" comparten su momento especial con amigos y familiares en "Mi camino es amarte"

En la historia, Memo (Soto) y Úrsula (Corrales) se casaron de forma poco convencional. Para su personaje, la actriz llevó un vestido de novia llamativo, confeccionado con trasparencias, un pronunciado escote y aberturas que dejaron ver los tatuajes que tiene. Por su parte, para Memo, Soto llevó un traje con estampados de flores rojas.

“Es una boda muy especial. Úrsula estaba esperando esto desde el primer capítulo. Vamos a ver qué pasa porque hay muchas personas en contra de este matrimonio”, dijo la actriz colombiana.

Aunque para el personaje de Corrales esto fue un paso importante, para el personaje de Soto no ya que sólo se está casando con ella porque cree que están esperando un hijo.

¿Más pistas de un romance? Soto celebró el cumpleaños de Corrales

Sara Corrales celebró su cumpleaños recientemente y estuvo acompañada del actor. Fue el pasado 27 de diciembre que la actriz cumplió 37 años y estuvo rodeada de sus compañeros de set, incluyendo al actor.

“Qué mejor manera de celebrar mi cumple que con trabajo y rodeada de gente tan maravillosa, que me llenaron de su inmenso amor. Los adoro a todos”, escribió Sara Corrales en su Instagram.

Según se reveló a 7 Multimedia, el camerino de Sara estaba lleno de rosas y muchos sospechan que Gabriel Soto contribuyó con ello ya que llegó con un ramillete de flores. “Gabriel compró ramilletes de flores hermosas y el camerino estaba lleno, no podía entrar ni Sara porque estaba lleno de rosas rojas, que son las del amor. Además, estaba lleno de cajas, de regalos”, aseguró la colaboradora Angélica Palacios.

Otra de las señales que indicarían que Soto está tratando de conquistar a Rosales es que el actor le regaló un collar que siempre lleva puesto.

En redes sociales, internautas le han dicho a Sara “que no caiga” con Soto.

“Este hombre en cada novela que realiza busca un romance, ojalá no caiga Sara con él porque fácil la reemplaza en la que sigue”. “Estos artistas no tienen sentimientos dejan a una dejan a otra y otra y como si nada pasara, viva el amor”. “Pero si ya le puso el cuerno a una, dejó a la otra ¿qué le espera a ésta?”. “No Sara, mereces algo mejor que Soto”, se lee.

Al ser abordada por la prensa, la actriz fue abordada por la prensa y al ser cuestionada por la supuesta relación con el actor, esto respondió: “¿Cómo no? Es mi pareja... en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”.