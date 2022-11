Gabriel Soto y la ‘maldición’ de las mujeres que están en su vida: de Geraldine a Irina

Gabriel Soto es uno de los actores más famosos y todo un galán de las telenovelas mexicanas, que ha protagonizado más de 10 producciones como Amigas y rivales y Soltero con hijas.

Aunque su carrera ha sido un total éxito, su vida personal no tanto, y es que en los últimos años lo ha rodeado la polémica y los escándalos, luego que le fuera infiel a su esposa, la también actriz Geraldine Bazán con Irina Baeva.

Los actores estuvieron casados por dos años y tuvieron dos hijas, Elissa y Miranda, quienes ya han crecido y siguen sus pasos en el mundo de la actuación.

Pero, si hay algo que tienen en común Geraldine e Irina, e incluso las mujeres que no han sido parejas de Gabriel, pero han sido sus compañeras de trabajo es una maldición, que las persigue hasta el día de hoy.

La maldición de las mujeres en la vida de Gabriel Soto

Una pesadilla persigue a Geraldine Bazán e Irina Baeva, y es que el escándalo y la polémica persigue a Gabriel Soto, por lo que ellas también lo viven.

Geraldine Bazán vivió toda la polémica de su separación de Gabriel, luego que le fuera infiel con Irina, y tuvo que exponer esa situación tan dolorosa y privada.

Lo peor es que aún a la fecha, 4 años después, a Geraldine le siguen preguntando por Gabriel y su vida personal, opacando su vida profesional y proyectos.

Irina Baeva también vive asediada por la prensa, quien no deja de preguntarle sobre su relación con Gabriel Soto, y aunque ella dice que todo está bien y siguen juntos, la siguen acosando, dejando de lado sus proyectos que han sido numerosos recientemente.

Incluso, actrices que han trabajado con Gabriel Soto viven esta misma pesadilla, como Marjorie De Sousa, quien se vio envuelta en un escándalo cuando aseguraban que tenía algo con Gabriel cuando estaba casado, y en realidad no tenía nada que ver.

Y esto fue algo que recientemente vive Sara Corrales, quien es pareja de Gabriel en su nueva telenovela y ya la han relacionado con él.

Aunque están promocionando la telenovela Mi camino es amarte, y deberían enfocarse en la telenovela, los medios le han preguntado a Sara sobre su supuesto romance con Gabriel.

Afortunadamente ella está acostumbrada a ello y reaccionó de la mejor forma. “Es muy divertido, sobre todo desde la presentación, un titular súper amarillista, ¡pero el baile fue en medio de la grabación!, yo estoy caracterizadísima de Úrsula, él de Memo, fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro”, explicó la actriz colombiana.

Otra que vivió la maldición de Gabriel Soto recientemente fue Susana González, quien protagoniza la nueva telenovela con el actor, y se mostró molesta por que le preguntaran de él y no de la novela.

“Chicos, espérenme vamos a hacer un espacio, hablamos de la telenovela porque si no, yo también me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en casa, hablamos de la telenovela o si no, ya”, dijo la famosa actriz de forma contundente.

Todas estas famosas tienen en común que su trabajo es minimizado, y solo se enfocan en la vida personal de Gabriel Soto, algo que no debería suceder, especialmente quienes no son su pareja.