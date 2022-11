“Es mi pareja”, actriz con la que Gabriel Soto le habría sido infiel a Irina Baeva rompe el silencio

Dicen que el karma existe, y esto le estaría sucediendo a Irina Baeva, pues al parecer, Gabriel Soto le fue infiel con otra actriz, con quien trabaja actualmente.

Aunque el actor ha negado que está separado de Irina, muchos sospechan que sí, especialmente porque cuando le fue infiel a Geraldine con Irina también lo negó, de la misma forma que lo hace ahora.

La supuesta mujer con quien Gabriel Soto le fue infiel a la rusa, y con quien tendría una relación es Sara Corrales, una actriz colombiana que participa en la nueva telenovela Mi camino es amarte como villana y pareja del actor.

Te recomendamos: Gabriel Soto rompe el silencio sobre infidelidad de Irina Baeva con actor de Hollywood, ¿ya no habrá boda?

El rumor de un supuesto romance comenzó a correrse luego que se difundiera un video en el que se ve a Gabriel y Sara bailando de forma romántica.

¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Actriz con quien Gabriel le habría sido infiel a Irina Baeva rompe el silencio

Sara Corrales fue abordada por la prensa y le preguntaron sobre su supuesta relación con Gabriel a lo que la actriz respondió de forma contundente y aclaró todo.

“¿Cómo no? Es mi pareja... en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, dijo la famosa dejando claro que no hay nada entre ellos.

La actriz destacó que está acostumbrada a que la relacionen con todos los actores con los que trabaja.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas”, dijo de forma contundente.

Incluso, afirmó que ella y Gabriel solo se ríen de todo lo que “inventa la prensa”. “Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”.

Te recomendamos: Gabriel e Irina lo niegan, pero productor de Televisa confirma su ruptura: los dejó en evidencia

Y precisamente sobre el video, explicó cómo ocurrió y dejó claro que no fue nada romántico.