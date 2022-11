Ella es la presunta mujer con la que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva

Gabriel Soto e Irina Baeva siguen en el ojo del huracán por los rumores de ruptura que siguen rodando a pesar de que ellos han desmentido tal información. La pareja ha visto crecer su relación en medio de polémica por la infidelidad del actor a Geraldine Bazán, quien era su esposa y madre de sus hijas: Elisa y Alexa.

Para muchos el karma ha acechado a Baeva y a Soto, por lo que se esperaban que una infidelidad acabara con el amor que destilaban a través de las redes sociales. Ahora el nombre de una mujer ha salido a flote como la presunta causante de la separación de la pareja.

¿Quién es la mujer con la que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva?

Luego de posponerse la boda en más de una oportunidad, los viajes de Irina fuera de México y la frialdad con la que se muestran en las redes sociales, surgió la teoría de ruptura y el nombre de Sara Corrales comienza a sonar como el gran causante.

Tal versión surgió luego de que apareciera un vídeo de Gabriel bailando en el set de grabación de la telenovela ‘Mi Camino es amarte’ donde se puede ver a Gabriel bailando muy sonriente con Sara derrochando química. Ambos conviven a diario por las grabaciones del melodrama, por lo que el amor nacería en esta producción.

Te recomendamos: La razón por la que Gabriel Soto e Irina Baeva siguen fingiendo que están juntos

Sin embargo, la misma Corrales negó tener un vínculo sentimental con su compañero de producción, además, señaló que el video por el que iniciaron los rumores fue de un concurso de baile que se hizo de manera espontánea con todos los actores.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, dijo para el programa “Hoy”.

De igual manera, le restó importancia al asunto al asegurar que en otras oportunidades la han vinculado con otros compañeros de trabajo.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, finalizó.