Gabriel e Irina lo niegan, pero productor de Televisa confirma su ruptura: los dejó en evidencia

Los rumores sobre una ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva tras una infidelidad por parte de ella con un actor de Hollywood siguen sonando cada vez más fuertes.

Y es que, aunque ambos lo han negado, y han asegurado que siguen juntos y enamorados y sí se van a casar, las pruebas son evidentes.

Hace mucho tiempo que ya no publican fotos ni videos juntos como solían hacerlo demostrando su amor, ni se han mostrado juntos, alimentando más los rumores.

Y, además, un productor de Televisa dejó en evidencia recientemente las sospechas sobre su ruptura, generando polémica.

Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron y productor de Televisa lo confirmó

Nicandro Díaz, productor de Televisa se pronunció recientemente sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva y los expuso.

Cuando le preguntaron sobre la boda de los actores, el productor de la nueva telenovela de Gabriel “Mi camino es amarte” dijo “¿Cuál boda? Yo pensé que ya no andaban, la verdad es que no he hablado con él de eso, a mi no me ha invitado”.

Después de su polémica declaración trató de remediar lo que había dicho, y aseguró “porque vi un encabezado en una revista, pero él no me ha dicho, bueno no tiene tampoco por qué decirme no, pero no tengo conocimiento de eso”.

De esta forma, ya sea intencional o no, el productor confirmó lo que desde hace mucho se sospechaba y que los propios actores se han negado a decir.

Y es que su relación llegó a su fin , algo que muchos aseguran es karma, debido a que Gabriel le fue infiel a Geraldine con ella y rompió su matrimonio de años.

Hace unos días Gabriel aseguró que la boda sí iba, solo que ambos estaban enfocados en sus proyectos, además que Irina quiere que su familia pueda viajar de Rusia a México.

Irina dijo lo mismo, y aseguró que todos los rumores de ruptura eran falsos, especialmente su supuesta infidelidad con actor de Hollywood.

Pero, ahora alguien que está cerca de ellos y los conoce muy bien dijo la verdad, y los dejó en evidencia, así que se espera que ambos se pronuncien ante esto y hablen con la verdad.