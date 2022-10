La apariencia de Irina Baeva tras rumores de infidelidad a Gabriel Soto sorprende: “se ve muy mal”

Desde hace meses se sospecha de una separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, luego que supuestamente ella le fuera infiel con un actor de Hollywood.

Algunos medios aseguraron que Irina le fue infiel a Gabriel con el actor Britt George, de 50 años, y que esa es una de las razones por la que la relación llegó a su fin y por supuesto, no se han casado.

Sin embargo, hace una semana Gabriel Soto aseguró que todo era falso, y que aún estaban juntos, solo que han estado alejados por viajes de trabajo.

“No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y ha estado ocupada con las grabaciones. Ya sabemos todos los chismes que siempre salen. “Continuamos como pareja y los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela, con su familia, y todo eso, pero todo bien”, dijo Gabriel desmintiendo los rumores de infidelidad.

Irina Baeva reaparece ojerosa y demacrada en medio de rumores de infidelidad a Gabriel Soto

Aunque Gabriel Soto aseguró que todo está bien entre ellos, a los fans les sigue extrañando que no han publicado más fotos juntos en sus redes, algo que antes era habitual y común.

Y, además, Irina desató sospechas que algo anda mal en un reciente video donde se ve ojerosa y demacrada.

En el video se ve a Irina hablando con una cirujana famosa en México, pero su apariencia fue lo que más llamó la atención y preocupó a todos.

Y es que se ve con los ojos muy rojos y demacrada, como nunca antes se había visto , evidenciandoque la está pasando mal y podría ser por la situación con Gabriel.

“OMG pero a esta mujer la culpa no la deja ni dormir”, “todo lo malo se regresa Irina, ya estás pagando lo que has hecho”, “Karma 😂estaría llorando”, “pobre ahora le toca llorar a ella su Karma”, “que fea se ve, no la está pasando bien”, y “la culpa de la infidelidad a Gabriel la tiene mal”, fueron algunas de las reacciones en redes.