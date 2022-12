¿Gabriel Soto pidió ayuda a Geraldine Bazan? Así su relación en plena crisis con Irina Baeva

Justo cuando se pensaba que Gabriel Soto e Irina Baeva unirían sus vidas en el altar, estallaron los rumores de una separación.

Hasta ahora, el actor se ha limitado a decir que si se percibe un distanciamiento es porque cada uno está enfocado en sus proyectos sin embargo, las especulaciones se acrecentan conforme van saliendo más pistas de una crisis en su relación.

Un extenso viaje de la actriz a su país natal, la falta de publicaciones con dedicatorias románticas y el que hayan dejado de aparecer juntos en eventos han dado pie a que se hable de una ruptura.

Por su parte, Geraldine Bazán ha sido cuestionada en varias ocasiones por los medios sobre lo que piensa de la situación de su ex marido pero ella se niega a emitir comentarios.

Se especula que Gabriel Soto le pidió ayuda a Geraldine Bazán

Fue el reportero Gabriel Cuevas quien afirmó en el programa Fórmula dominical con Flor Rubio, así como otros medios, que Geraldine ayudó a Soto a salirse del departamento que compartía con Baeva.

La actriz habría conseguido la empresa de mudanza para que el actor pudiera sacar todas sus cosas.

Asimismo, aseguró que Geraldine se ha hecho cargo de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda ese fin de semana pues aunque les tocaba estar con Soto, se quedaron con ella mientras él se enfocaba en la mudanza a su nuevo hogar.

Sin importar que Bazán fue muy contundente respecto a no ser cuestionada sobre temas ajenos al evento o su carrera, las preguntas sobre Gabriel Soto continuaron.

La actriz respondió que siempre habrá una cordialidad con él por ser el padre de sus hijas sin embargo jamás regresaría con él.

Geraldine también explicó que este año sus hijas pasarán la Navidad con Soto y Año Nuevo con ella, con lo cual dejó claro que pese a la distancia entre ambos, sí hay acuerdos por el bien de todos.

Sin importar si la actriz ayudó a Soto, no significa que haya reconciliación pues además ella está enfocada en sus proyectos y vida personal. Eso sí, aunque también se especuló que tenía una nueva relación, dejó claro que no lo descarta pero tampoco es una prioridad.

“Siempre (estoy abierta al amor) ... No, no, no (no conquisté un español). Me encanta alborotar al gallinero… Es que a veces el amor no se puede ocultar, muchas gracias”, expresó.