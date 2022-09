“Cero con él”: Geraldine Bazán y la fuerte crítica que lanzó a su ex pareja

Geraldine Bazán criticó a su ex Gabriel Soto La famosa dejó claro que no terminaron con una buena relación.- Instagram @geraldinebazan / @gabrielsoto

Geraldine Bazán despertó la controversia durante una reciente entrevista con Adela Micha, en la que confirmó lo que era algo evidente para los fans: no se volvería a dar una oportunidad con su ex, Gabriel Soto.

La famosa tuvo una mala experiencia amorosa con el actor, con quien pese a que compartió más de una década de relación, todo se esfumó por una supuesta infidelidad con la actriz Irina Baeva.

De hecho, el mexicano y la rusa están preparando su boda, por lo que ella no tiene intenciones de volver a retomar ese episodio sentimental y le está abriendo su corazón a nuevas oportunidades.

Lo que dijo Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto

En la charla, la protagonista de Por amar sin ley estaba explicando su actualidad amorosa. Reveló que se estaba dando un chance con alguien que fue su pareja en el pasado.

“¿Cuánto llevan viendo si funciona o no?”, le preguntó la conductora. “Pues es que ya habíamos andado antes... terminamos... Y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver”, dijo Bazán.

De inmediato, las presentadoras la cuestionaron por Gabriel Soto, a lo que rápidamente Geraldine Bazán saltó negándolo, haciendo evidentes gestos de rechazo e incluso volteando los ojos.

“Ah, ¿pero no será con el marido?”, le cuestionaron. “¡No, hombre! (No lo quiero) ni envuelto para regalo”, dejó claro la también modelo. Ante esto, Micha solo le dijo “estampita repetida no llena el álbum”, entre risas. “Cero con él”, agregó.

Su lenguaje corporal y esa frase retumbaron en las redes sociales, donde se generó una polémica entre los seguidores de ambos.

“Qué mal hablar así de un ex”, “Es lo mínimo que él se merece”, “Jamás hay que volver para darles el gusto”, “Estoy de acuerdo con ella, a los ex ni en pintura”, “No entiendo por qué tanto odio con Gabriel, que lo supere”; fueron parte de los comentarios.