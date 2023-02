Irina Baeva confiesa si los rumores de infidelidad afectaron su relación con Gabriel Soto

Durante un corto encuentro con los medios, quienes recibieron a Irina Baeva a su llegada a México, la famosa contestó las preguntas sobre su supuesta ruptura con Gabriel Soto.

“Nosotros siempre les dijimos que estábamos bien, no les estoy mintiendo… Nunca hemos dicho otra cosa, pero no tengo nada más qué agregar. Nosotros estamos bien, todo está bien”, expresó la prometida de Gabriel Soto.

Y añadió que: “A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea”.

La actriz también quiso dejar en claro que ellos nunca se habían separado, que todo fue un invento que creó la prensa, por lo que sus planes de boda aún siguen en pie.

“Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente, cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, expresó Irina Baeva.

Con respecto a los rumores que decían sobre una posible relación entre Gabriel Soto y Sara Corrales, la actriz dijo: “Las otras preguntas sobre otras personas, sobre terceras en discordia, la verdad es que no tengo nada qué decir al respecto”.

De hecho, Sara Corrales le envió un mensaje a la periodista de Alex Kaffie sobre su relación con Gabriel Soto: “Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad”.

Además, también le envió una indirecta a Gabriel Soto: “No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz, además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”.