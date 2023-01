Sara Corrales habló sobre su relación con Gabriel Soto y dejó claro que priorizó su amor propio

Sara Corrales decidió hablar luego de los rumores de un posible romance con Gabriel Soto, de quien aseguran que se separó en malos términos de Irina Baeva, pese a que se han dejado ver en algunas oportunidades. Luego de que la colombiana compartiera escenas con el actor en la telenovela ‘Mi camino es amarte’ los vincularon sentimentalmente.

Los besos y caricias no faltaron entre ellos en la telenovela por lo que la química que manejaron los llevó a formar un posible triángulo amoroso, sin embargo, aseguran que Sara no estuvo dispuesta a involucrarse sentimentalmente, por lo que Soto no habría tenido otra opción que volver con Baeva.

Sobre la relación que mantienen actualmente aseguró que mantienen una linda relación con mucho respeto.

“Completamente real, nos casamos en la novela, tuvimos un amor inmenso. En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto”, sostuvo.

Sara Corrales priorizó su amor propio antes que Gabriel Soto

Sobre su vida amorosa, la colombiana aseguró que le “encanta” que la relacionen con hombres inteligentes y talentosos, pero no mantiene ni desea un vínculo sentimental con su excompañero.

“A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí”, expresó.

De igual manera, dejó claro que no está dispuesta a formar parte de un triángulo amoroso al cual se le estaba vinculando pues priorizó su amor propio.

“La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé perfectamente en este momento de la vida qué es lo que quiero y qué no”, aseguró.

Las habladurías entorno a un presunto romance entre Corrales y Soto aparecieron en octubre de 2022 debido a un vídeo donde se les puede ver bailando juntos y muy sonrientes. Además, de la presunta ruptura del histrión con Irina, la cual han desmentido.