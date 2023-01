Sara Corrales dejó el tono rojizo: fotos del look natural y simple que ha levantado suspiros

Sara Corrales es una actriz de origen colombiano, que ha estado en el ojo del público mexicano tras su papel como “Úrsula”, en ‘Mi camino es amarte’ y porque se le ha relacionado también de manera sentimental con Gabriel Soto, quien no ha finalizado su relación con Irina Baeva.

Pese a que este vínculo no ha sido confirmado ni desmentido, han surgido varias pistas que podrían señalar que los actores están saliendo y dándose una nueva oportunidad para amar, pues durante el cumpleaños de la también modelo, Soto pidió un permiso especial para celebrarla con toda la producción del melodrama.

Aunado a esto, en días pasados, Sara compartió una serie de fotografías que levantaron más las sospechas sobre su supuesto noviazgo con el ex de Geraldine Bazán, pues la colombiana en su cuenta de Instagram colgó una imagen donde se encuentra parada muy cerca del mar y sonríe mientras otra persona le estira la mano, la cual, muchos internautas han asociado con Soto.

Asimismo, el rumor de un posible romance dio inicio cuando comenzó a hacerse viral un video donde se les ve tanto a Sara como a Gabriel bailando e irradiando felicidad durante las grabaciones de la telenovela que realizan juntos.

¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Así de camaleónica es Sara Corrales tras terminar un proyecto

Hace un par de días, la actriz colombiana dijo haber concluido el proyecto de la producción liderada por Nicandro Díaz, ‘Mi camino es amarte’ y bajo este proceso, decidió cambiar de look a fin de eliminar la imagen de su personaje.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Sara reveló su nuevoe stilo, pues se realizó una especie de baby lights para dar luminosidad a su ahora tonalidad castaña, pues recordemos que en su papel en la telenovela mantenía un tono más rojizo, que la hacía lucir más rebelde.

“Amo ser camaleónica y probar con otros colores para verme diferente, no le temo a los cambios. Ahora me decidí por algo más natural, que el rojo que traía por mi personaje de Úrsula en @micaminoesamarte. Ahora ya estoy lista para empezar una nueva aventura laboral, ¿de qué se tratará?Pronto lo sabrán, sólo les cuento que estoy muy emocionada por lo que se viene en mi carrera. Bonita noche para todos, expresó la actriz.

Sin embargo, no es la primera vez que nos mantiene atentos a su cambio de look y por el que le llueven piropos, ya que incluso, antes de comenzar el proyecto con Televisa, publicó una serie de postales, donde ya se veía con el cabello rojo, entre otros looks que la han acompañado a lo largo de su vida.