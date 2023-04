No creían en ella y ahora sale con Henry Cavill: así Eiza González conquistó Hollywood

Además de su indiscutible belleza, Eiza González ha demostrado tener mucha proyección en pantalla y una gran versatilidad que la han llevado lejos en Hollywood. Cantante, actriz, modelo y compositora, la mexicana tiene todo para triunfar y cada vez abre más puertas.

A finales de 2022 se dio a conocer que participaría en la nueva película de Guy Ritchy, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, al lado de nada más y nada menos que Henry Cavill.

A pesar de que la actriz se ha ganado respeto y admiración a nivel internacional, no han faltado aquellos que siguen dudando de ella y que minimizan sus logros, especialmente los mismos mexicanos. 4

Lo que es un hecho es que a sus 33 años, Eiza sigue consolidando su carrera internacional en las grandes ligas.

Eiza González y Henry Cavill compartirán créditos

Los actores unirán fuerzas en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, cinta que estará ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, la dirección de Ritchie advierte que la película estará lejos de tener una trama de guerra tradicional.

De hecho, está basada en el libro escrito por Damien Lewis y sigue la historia fascinante pero en gran parte desconocida del primer equipo militar clandestino autorizado de Inglaterra.

Según la sinopsis del libro, ese grupo fue una creación del entonces primer ministro británico Winston Churchill y el famoso escriba de James Bond, Sir Ian Fleming.

La adaptación a la pantalla grande de The Ministry of Ungentlemanly Warfare no se alejará mucho de esta obra y la sinopsis oficial reza: “Las técnicas de lucha poco convencionales y totalmente ‘poco caballerosas’ de este escuadrón clandestino contra los nazis cambiaron significativamente el curso de la guerra y dio a luz a la moderna unidad Black Ops”.

Aunque aún se sabe poco, tanto Cavill como González encendieron las redes sociales con una serie de fotografías inéditas de ambos en el set de filmación.

Eiza González cada vez afianza más su lugar en la cima

Con su reciente participación en la cinta “Ambulance”, Eiza dejó claro que tiene todo para convertirse en una de las grandes de la industria. Y es que la actriz ya ha logrado colarse entre importantes figuras como el director Michael Bay y el actor Jake Gyllenhaal con quienes trabajó en la cinta.

Muchos la han criticado por no ser buena actriz, por “irse de México” (y hasta “negar sus raíces”, según los haters) y otros sólo se dedican a señalarla por la supuesta larga lista de romances que ha tenido en Hollywood.

Por fortuna ella siempre deja callados a quienes sólo quieren verla caer, demostrando con acciones que su lugar le ha costado y que seguirá escalando sin importar lo estos opinen.

La actriz además acaba de lanzar su propio tequila, lo que busca llevar sus raíces por el mundo. “Casa de Tequila Orgánico Azul @casaazulspiritsTodo en esta foto es orgullosamente 100% Hecho en México #HechoEnMexico #CasaAzulTequilaRealmente quería llevar solo diseñadores mexicanos para esto, así que gracias a @alfredomartinez_brand por toda tu ropa hermosa”, compartió.

Por ahora, el estar bajo la dirección de Ritchie y compartiendo créditos con Cavill, dice mucho de lo que ha avanzado la mexicana. Además, se espera que The Ministry Of Ungentlemanly Warfare sea una una franquicia de películas, aunque todo dependerá de su recepción y lo que recaude en taquilla. La cinta está programada para estrenarse en 2024.