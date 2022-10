Novia de Henry Cavill la más envidiada: así es como el actor le expresa su amor a más de un año juntos

Henry Cavill es uno de los actores más deseados de Hollywood, que encanta con cada personaje que ha interpretado, desde Superman hasta Geralt de Rivia.

El actor enamora con su físico, sus músculos, su cabello negro y caballerosidad, pero, aunque muchas lo desean, ya una mujer robó su corazón.

Se trata de Natalie Viscuso, una hermosa rubia que lo flechó, y de quien se muestra muy enamorado, presumiéndola en redes.

Natalie no solo es hermosa, también exitosa pues es la vicepresidenta de Legendary Entertainment, la casa productora responsable de series y películas como The Witcher, Dune y Godzilla vs Kong.

Henry Cavill: así es la relación con su novia a más de un año

Fue a inicios de abril del 2021 cuando Henry Cavill fue captado con Natalie paseando a su perro, y tomados de la mano, y desde entonces, el actor no ha temido en presumir su relación.

En ese momento, el actor publicó una foto confirmando su relación con Natalie en la que se le veía jugando ajedrez, evidenciando que son muy inteligentes.

“Este soy yo luciendo tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amada Natalie me destruya en el ajedrez”, fue el mensaje que dejó el actor con la foto.

Henry también compartió una imagen en la que se ve con su novia en el bosque, caminando juntos, y también otra en la que parecen estar afuera de su casa, disfrutando de una tarde de frío.

Así, el actor deja ver lo feliz y enamorado que está, y lo bien que la pasa con su novia, además que recientemente lo acompañó al estreno de Enola Holmes 2 y le dedicó unas hermosas palabras.

“Por supuesto, la noche de estreno no estaría completa sin mi @nviscuso. Gracias por ti y por todo lo que haces”, fue el mensaje del actor a su novia.

Henry y Natalie se conocen desde hace años y ya habían intentado una relación en el 2013, pero no funcionó. Sin embargo, ahora se dieron una nueva oportunidad y las cosas van mejor que nunca.