Por si Piqué no lo notó: 5 veces en las que Shakira mostró su amor por Latinoamérica

Shakira se convirtió en uno de los temas recurrentes de los medios de comunicación tras anunciar su separación con Gerard Piqué, pero los dardos que se han lanzado a cada uno, los posiciona entre las parejas más mediáticas del espectáculo.

El día de ayer Shakira partía de Barcelona hacia una nueva vida junto a sus hijos Sasha y Milan, en Miami, así lo habría hecho saber la colombiana a través de dos posteos en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento hacia las personas que en Barcelona se mantuvieron cerca de ella.

La colombiana partió junto con sus hijos y su hermano Tonino hacia Miami, de donde se rumora harán una pequeña parada para disfrutar unas merecidas vacaciones, previo a la mudanza y la entrada de los niños a la escuela, pactada para el 11 de abril.

El desafortunado comentario de Piqué hacia los latinoamericanos

Aunque se ha dicho que Montserrat Bernabeu, estaría detrás del ‘buen’ comportamiento de Gerard Piqué, pues habría sido quien le pidió a su hijo que no contestara a los ‘ataques’ de Shakira; lo poco que se ha pronunciado el futbolista han sido verdaderos tropiezos, a comparación de su ex, donde la colombiana con cada acción sigue capturando el amor y apoyo del público.

“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Acciones como hacer alusión al tema de Shakira, utilizando un Casio y manejando un Twingo, enfurecieron al público, pero su verdadero error, radicó en una de sus declaraciones, comentando: “Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.

Parece que el comentario llegó a oídos de la cantante, pues Shakira compartió un tuit donde escribió: “Orgullosa de ser Latinoamericana” junto a una serie de banderas que representan la región a modo de respuesta para el futbolista español, quien desató una controversia tras polémicas declaraciones.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

No solo fue el tuit, las veces que Shakira mostró su amor por Latinoamérica

Plasma la belleza de los paisajes latinos en sus canciones

De la mano de Carlos Vives, Shakira no solo hizo una canción de amor en ‘La Bicicleta’, también mostró la belleza de Barranquilla en su video musical y no solo eso habló de un par de spots de su país, donde menciona “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona” hablando del parque nacional ubicado al norte de Colombia, conocido por su abundante biodiversidad. Esto no es todo, pues también ocupan los versos de su tema, el vallenato y Santa Martha.

Los latinos, sus cantantes favoritos para hacer una colaboración

Si bien en la mayoría de sus colaboraciones encontramos una gran cartera de importantes talentos en la música, los predilectos de Shakira son latinos, entre ellos, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Bizarrap, Ozuna, Gustavo Cerati, Carlos Vives, Anuel, Pedro Capó, Camilo, y Rauw Alejandro.

El nombre de las mujeres latinas en alto gracias al show de medio tiempo de Super Bowl

La colombiana logró colocarse en el top de la lista que cataloga a los mejores shows que se han ofrecido en el medio tiempo del Super Bowl, de la mano de Jennifer Lopez, pese a que Gloria Estefan fue la primera mujer en engalanar el evento en 1992, fue Shakira quien llevó el nombre de las latinas en alto gracias a su espectacular actuación.

El día que vistió marcas mexicanas

No solo es Versace y Burberry, Shakira también utilizó prendas diseñadas por latinos, en este caso, Iván Ávalos, el mexicano que fue el encargado de confeccionar una de las faldas para su video ‘Girl Like Me’, para ese mismo video, la cantante vistió unos bodys creados por la marca Ilora.