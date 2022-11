“Qué triste ver esto”: Le llueven críticas Kylie Jenner por su nuevo árbol de navidad

Poco a poco, más famosos se suman a presumir sus decoraciones de navidad. Hasta el momento, ya conocemos los increíbles árboles que acompañan a las celebridades como, la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, Chiara Ferragni, donde las dos compartieron el juego de luces que podía controlarse desde su celular.

Otras famosas que no aguantaron más y le enseñaron a sus seguidores sus decoraciones, fueron Andrea Legarreta, la ex Miss Universo Ximena Navarrete, la cantante Olga Tañón, Ximena Duque, la esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra y la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Kylie Jenner es duramente criticada por su elección de árbol de navidad

Si de decoraciones de navidad hablamos, el clan Kardashian se coloca en el top como una de las mejores de todos los famosos, y es que esa extravagancia que durante todo el año llevan en sus atuendos, la plasman para estas fiestas, convirtiéndose en una de las más esperadas.

Pero este año, en particular, su árbol de navidad no terminó de encantar a su público, tanto que las críticas se desataron rápidamente, donde algunos usuarios empezaron a comentar, acerca de la cantidad de arañas que podrían habitar su nueva decoración, “pensando en cuántas arañas van a salir de eso” , hasta la injusticia de talar un árbol tan viejo solamente por un acto de vanidad que duraría un par de semanas hasta ser desechado “Hermoso árbol. ¿Pero no es triste ver un árbol crecer tan grande y viejo, ser cortado para un mes de decoración y luego arrojado a un vertedero? *suspiro*”.

Las críticas hablan de mucho más, hay algunos que mencionan que es algo totalmente ridículo, otros dicen que mostrar eso es un acto de vanidad y que mostrar esa opulencia es hasta grosero, frente a personas que mueren de hambre en el mundo.

La menor de las Kardashian, no esperaba la cantidad de comentarios de hate que se desatarían, y es que hay gente que decide optar por una decoración que no sea natural debido al daño ambiental que provoca, es más un acto de concientización.

A este enorme árbol de dos pisos, y bastante opulento, del que no podemos negar su belleza, fue adornado de una forma simple, y es que, siendo honestos, no necesitaba mucho, pues solo ya destaca entre el resto, fue adornado con una serie de luces de color cálido y pequeños ornamentos con los colores característicos de la navidad, como dorados, verdes, azules y rojos, entre los que se podían ver pequeñas figuras de casitas, copos de nieve, cascanueces, dulces, figuras de la sagrada familia, Santa Claus, autobuses y autos antiguos, entre otros.

La empresaria estadounidense también compartió fotos nuevas de Wolf, (quien por cierto ya dio sus primeros pasos) aunque oculta la cara, compartió una imagen de ella cargándolo y caminando junto a Stormi, quien actualmente tiene cuatro años. Se dice que Jenner podría estar confirmando el nombre de su bebé en una nueva temporada de las Kardashian.