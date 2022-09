Kylie Jenner desata preocupación por su apariencia envejecida

Las Kardashian-Jenner han estado dando mucho de qué hablar en los últimos días y es que si no es Kim Kardashian y el retiro de sus implantes, es Khloé Kardashian con su nuevo bebé. Ahora ha sido turno de Kylie Jenner, quien se dejó ver en la Semana de la Moda de París para asistir a la presentación Schiaparelli SS23 RTW de Daniel Roseberry.

La empresaria lució un ceñido vestido largo de terciopelo azul real con un collar de gargantilla grueso adherido a un colgante de corazón de gran tamaño, complementando con un bolso adornado con herrajes dorados y aplicaciones.

Jenner usó zapatos de tacón de charol negro brillante y un peinado alto que sin duda resaltó el look. Además optó por una sombra marrón ahumada con delineado de gato para los ojos, labios rojo cereza y rubor rosado.

En las imágenes se puede ver a la menor de las Jenner junto a Ashley Graham y Ella Emhoff, así como a la actriz Philippine Leroy-Beaulieu de “Emily in Paris” en el evento.

Si bien es innegable que ella siempre sabe cómo destacar y derrochar sensualidad, internautas no dejaron de señalar que se veía incómoda y algunos incluso se preocuparon porque siempre luce mucho mayor de lo que en realidad es.

“Envejeció 30 años y claramente no se ve cómoda”. “Ella se ve tan envejecida y desgastada”. “Se ve tan vieja para su edad”. “Cuando la vi inmediatamente pensé en su mamá”. “¿Por qué se ve tan vieja?”. “Ella es tan joven... y quieren que luzca como de la edad de Kim... necesita gente fresca que la vista/maquille/peine!!”. “Ella es hermosapero parece 10 años mayor con este look”. “Se ve como de 45... se ve bien pero solo vieja”.

Jenner apenas tiene 25 años pero ha crecido a la vista del público, ya que solo tenía 10 cuando Keeping Up With The Kardashians comenzó a filmarse. A lo largo de los años y conforme ha ido construyendo su propio emporio, su apariencia ha tenido cambios importantes.

La joven ha insistido en repetidas ocasiones que el único único procedimiento cosmético que ha tenido es el uso de rellenos. “La gente piensa que pasé por completo bajo el quirófano y reconstruí completamente mi rostro, lo cual es completamente falso”, dijo a W Magazine en una ocasión. “¡Estoy aterrorizada! Yo nunca. No entienden lo que realmente pueden hacer un buen cabello y maquillaje y, como, rellenos. Son rellenos. No lo niego”.

Eso sí, ella no ha ocultado que siempre tuvo muchas inseguridades, especialmente con sus labios luego de que cuando tenía 17 años, un chico le señalara que eran demasiado pequeños.

Independientemente de a qué cirugías ha recurrido o no, es claro que detrás de las Kardashian-Jenner hay una enorme presión para verse de cierta forma, después de todo, son uno de los productos más importantes de la industria del entretenimiento y la belleza.

No es ninguna coincidencia que Kim ahora se haya retirado los implantes y que luzca mucho más delgada. No es ninguna coincidencia que Kylie recurra a maquillaje y un estilo que la hacen lucir mayor.

No hay que olvidar que también se convirtió en madre a temprana edad, además de que asumió cargos importantes con su emporio de maquillaje.

Kylie también reveló que la pasó muy mal tras tener a su segundo hijo ya que la depresión postparto la afectó en gran medida, razón por la que estuvo muy alejada de los reflectores. “4 meses de postparto. He estado lidiando con toneladas de dolor de espalda y de rodilla esta vez, así que ralentiza mis entrenamientos”, dijo en sus historias de Instagram.