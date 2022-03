Kylie Jenner cuenta lo difícil que ha sido su post parto y muestra el lado más difícil de la maternidad

Kylie Jenner está intentando retomar su vida luego de tener a su segundo hijo Wolf, quien nació el 2 de febrero de este año, y llegó a llenar a su familia de mayor felicidad.

La menor del famoso clan fue captada hace unas semanas en la calle, en una oportunidad junto a su madre, Kris Jenner, y otra en un paseo con su hija Stormi.

En ambas oportunidades la famosa llevaba looks sencillos y cómodos, con leggins, y lucía al natural, sin maquillaje, y con el cabello desarreglado, mostrando su lado más real tras tener a su segundo hijo.

Hace unos días volvió a sus redes, para promocionar sus nuevos productos de maquillaje, y este martes mostró su proceso al volver a ejercitarse.

Kylie Jenner se sincera sobre lo duro del post parto

Primero vimos a Kylie en la caminadora, en un video boomerang en el que mostraba su rostro agotado y sus pies, y donde escribió “seis semanas post parto”.

Y luego, la exitosa empresaria publico unos videos en los que le habla a sus seguidores, sincerándose sobre lo difícil que ha sido su proceso post parto, a diferencia de lo que vivió al tener a su primera hija, Stormi.

“Solo quiero decirles a las mamás que están en post-parto, que el post-parto no ha sido fácil, ha sido muy duro. Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija”, dijo Kylie en sus historias de Instagram.

Además, destacó que ha sido una “locura”, y no ha sido fácil ni mentalmente ni físicamente.

“No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura. No quería simplemente volver a la vida sin decir esto, porque creo que podemos buscar en internet y podría parecer mucho más fácil provocando presión sobre nosotros, pero tampoco ha sido fácil para mí”, expresó la menor del famoso clan.

Incluso aseguró que no pensaba que podría terminar el entrenamiento en ese momento, pero lo logró.

“Ha sido dura. Y sólo quería decir eso. Ni siquiera pensé que llegaría a este entrenamiento hoy, pero estoy aquí y me siento mejor”.

La famosa dejó ver el lado más difícil de la maternidad, demostrando que es una mujer como todas, aunque muchas personas creen que por ser rica y famosa no pasa por esto.

“Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de eso, que me estaba presionando a mí misma, no dejo de recordarme que hice un ser humano completo, un niño hermoso y saludable”.

También destacó la importancia de dejar de presionarse tras ser mamás para retomar su vida, y dejó claro que cada mujer debe tomarse el tiempo que requiera y sea necesario.

“Tenemos que dejar de presionarnos para volver, ni física, ni mentalmente, después del nacimiento. Así que sólo les envío un poco de amor. Los amo chicos”.