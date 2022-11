Andrea Legarreta confesó la poderosa razón por la que no volvió a las telenovelas

Andrea Legarreta inició su carrera siendo modelo de comerciales de televisión a los 2 años de edad, cantante, presentadora y luego se convirtió en actriz de telenovelas con el paso del tiempo.

Sin embargo, a ese oficio renunció hace ya bastante tiempo y aunque sus fanáticos le pidan en reiteradas ocasiones que vuelva a la pantalla chica, ella se ha negado a abandonar el programa Hoy, del cual ya es todo un ícono.

Pero, ¿por qué Andrea Legarreta no regresa a las telenovelas?

En una reciente charla con los medios de comunicación citada por Quién, la mexicana aseveró que responde meramente a un deseo personal, ya que le han tocado algunas ofertas a su puerta.

“En la última que hice, fui protagonista en Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales”, recordó.

“La verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos ”, agregó, dejando claro que la renuncia de Andrea Legarreta es por motivos familiares.

Desde que se convirtió en mamá de Mía y Nina Rubín, ellas se han convertido en el centro de su mundo y quiere guiarlas muy de cerca.

“Trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.

“Hice una peli hace relativamente poco (tiempo) con Nina, la de Mamá se fue de viaje. Estuvo bien padre y, al final, bien lindos, querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas”, concluyó.