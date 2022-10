Andrea Legarreta nos enseña que defendernos es sinónimo de valentía y se prepara para nueva demanda

Luego de ganar un caso por difamación en junio, Andrea Legarreta está lista para una nueva batalla legal en la que busca limpiar su nombre, esto después de que una revista afirmara que había sido captada tocando las partes íntimas de un hombre que no era su esposo.

La famosa conductora ha preferido llevar la situación con elegancia y ser discreta con cada uno de los pasos que da para su demanda. Sin embargo, recientemente, en un encuentro con la prensa, reveló que no descansará hasta lograr su objetivo y es que espera no ser difamada bajo ninguna situación.

“Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más, y ¿sabes qué?, no lo hago como venganza, lo hago por justicia, lo hago porque al final uno tiene que ver como ser humano que tiene derechos, como mujer tienes derechos”, afirmó la también actriz.

Además reflexionó sobre las prácticas que muchos medios de comunicación aplican para tener más rating y aseguró que muchas veces se “destruyen vidas”.

“Hay personas que tienen que entender que no por ser sensacionalistas o porque compren una revista más, o porque tengan más rating, tienen que ver que no pueden destrozar vidas”, destacó.

Andrea Legarreta nos enseñó que defendernos está bien

La artista explicó que este tipo de informaciones pueden afectar profundamente a una persona y causar graves daños emocionales.

“No pueden afectar de esa manera, (porque) te afectan emocionalmente, familiarmente, laboralmente y afectan tu imagen, aunque tú sepas quien eres. Es un acto de cobardía”, dijo.

Recalcó que la verdadera razón de su actuar legal es para defenderse a ella misma y no por dañar a otros, sin embargo esto puede marcar un gran precedente para aquellos que deseen detener a los medios amarillistas.

“Lo hago no solo por mí, sino por la cantidad de gente que quizás no sabe que sí podemos hacerlo y que (sepa que) sí hay una ley que tiene que ver con el daño a la moral, que tiene que ver con que pisen tus derechos como mujer, como ser humano”, afirmó.