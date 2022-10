Esto opina Andrea Legarreta sobre el beso de su esposo con otro hombre

Erik Rubín estuvo envuelto en críticas hace unos días atrás, luego de besar al artista Apio Quijano durante un concierto de los 90s Pop Tour y tras bajar la marea de los señalamientos a los que fue sometido, Andrea Legarreta decidió tomar postura sobre lo sucedido.

La sexualidad del reconocido cantante se puso en duda, luego de aquel momento, por lo que la presentadora del programa ‘Hoy’ salió en su defensa para aclarar lo sucedido.

Legarreta y Rubín llevan más de 20 años y juntos han formado una familia junto a sus hijas Mía y Nina Rubín.

Andrea Legarreta y su opinión sobre el polémico beso de Erik Rubín

Durante una entrevista para Imagen Entretenimiento, habló sobre la orientación sexual de su pareja y aseguró que se trata de un simple show.

“Me causan gracia [esos comentarios]. También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros me dijeron ‘si fuera gay ¿lo apoyarías?’; dije ‘sí, ya que’. Pero puedo decir que no es (...) Al final, es puro relajo; muchos somos compañeros, que además nos conocemos hace años y en el escenario pasan muchas cosas”, aseguró.

Legarreta conoce perfectamente el mundo del espectáculo por sus más de 30 años de carrera, por lo que está consciente de las cosas que esto puede implicar.

“Me acuerdo que al principio de este concierto, cuando iban a cantar Alessandra [Rosaldo] con Ana Torroja, cuando iban a cantar “Mujer contra mujer” en los ensayos, creo, que se había pedido que se besaran al final. A lo que voy es que hay un show en el que provocan a la gente de muchas maneras- No sé, cuando hizo a Judas [en Jesucristo Superestrella] hay como una especie de orgía en el infierno, lo están toqueteando; es parte de eso”, agregó.

Asimismo, la también actriz dejó claro que su matrimonio respeta las obligaciones profesionales.

“Siendo actriz me ha tocado besarme. Creo al final tienes que entender y comprender muchas cosas. Y lo que él y yo vivamos como pareja va mucho más allá de eso, de a lo que nos dediquemos. Lo que suceda con nosotros no detona nada negativo a lo que sucede en nuestros shows”, puntualizó.