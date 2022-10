“Estoy fascinada”: así fue cuando Andrea Legarreta conoció a Dwayne Johnson

Con un “mana, qué emoción” de parte de Galilea Montijo, Andrea Legarreta presentó en la edición del programa matutino Hoy, un fragmento de la entrevista que le realizó a al actor hollywoodense Dwayne Johnson, quien en semanas pasadas llegó a la ciudad de México para promocionar su más reciente cinta ‘Black Adam’.

La conductora le preguntó sobre la importancia de la familia en la cinta, a lo que La Roca respondió que “la familia es una ancla en la película” y le agradecía por decirlo, “tu y yo haríamos lo que fuera por nuestra familia y Black Adam haría lo que fuera por su familia, así que cuando fue arrancado de ella, se creó un tipo diferente de persona”.

Otro de los cuestionamientos que le hizo Andrea Legarreta a Dwayne Johnson fue, ¿cómo se preparó para la cinta y su personaje? El actor dijo que estaba familiarizado con el personaje, los cómics, la mitología y otras cosas. Además, aseguró que él leía los cómics de Black Adam desde que era niño.

“La preparación que quería hacer era, que no quería ocupar un traje con músculos integrados entonces tuve que transformar mi cuerpo porque quería verme bien para el rol y también es que la verdad he sido un tipo bastante suertudo a lo largo de mi carrera porque he podido hacer cosas muy cool en las películas”.

El actor también expresó que este papel ha implicado haber cumplido un sueño de niño, pues desde pequeño cuando él veía las caricaturas de “superamigos”, los sábados por la mañana, fueran blancos o morenos, buenos o villanos: “me encantaban los superhéroes”, dijo. Entonces con su papel en Black Adam se sintió identificado.

¿Cuál fue la impresión que Dwayne Johnson le dio a Andrea Legarreta?