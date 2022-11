No solo Messi, “Canelo ya se peleó con a toda LATAM”: famosos que han hecho enojar al boxeador

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tuvo un fin de semana un tanto ajetreado por no decir polémico, pues un video que se compartió en redes sociales que mostraba al equipo argentino mientras festejaba su victoria contra México, algo que no terminó de gustarle al boxeador de Guadalajara.

Su enojo lo desató en redes sociales y los internautas no pudieron evitar hacer comentarios y desatar una serie de memes al respecto, tanto que, rápidamente, este ‘desencuentro’ se viralizó, siendo que algunos de los comentarios que se leyeron, decían que se había apresurado a la situación y en realidad había sacado de contexto lo que vio en el video.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El ‘Canelo’ no solo amenazó a Messi también se ha visto envuelto en controversias con otros famosos

Al parecer la paciencia del ‘Canelo’ es demasiado corta, pues ha tenido varios desencuentros con algunos famosos del ámbito deportivo y musical, conoce a algunos de ellos.

Prácticamente Messi solo se está quitando el tachón. ¿Algunas otras intenciones? No creo. Mucho drama. pic.twitter.com/RlGdGS9aGf — Gallita (@FernandaCortezM) November 28, 2022

Arturo Islas

El ‘pleito’ comenzó en 2021, cuando el actor y ambientalista Arturo Islas le dejó un comentario a través de las redes sociales del boxeador, cuando, a modo de sugerencia, el empresario le comentó a Saúl Álvarez que no debería montar a caballo con su hija pequeña, pues, podría provocarle un desprendimiento de retina, algo que el ‘Canelo’ no tomó de muy buena manera.

Cuando se volvieron a encontrar, Arturo Islas le pidió a Álvarez que se uniera a su causa ambiental y además le propuso hacer las pases, pero el boxeador no accedió al parecer.

Eduin Caz

A mediados de octubre se celebraron los 15 años de la hija del ‘Canelo’ Álvarez, Emily Cinnamon, la hija mayor que tuvo el boxeador con Karen Beltrán. La joven, meses antes, ya había externado su interés porque Grupo Firme tocara en su fiesta, cosa que su papá hizo realidad.

Mucho se dijo sobre que el pugilista habría corrido al cantante de Grupo Firme de la fiesta de su hija, cuando ya estaba pasado de copas, aunque ninguno de los dos dijo nada al respecto, en ese momento. El dúo ha dicho que su relación sigue siendo igual de buena.

Lionel Messi

La razón por la que medios no han dejado de hablar de estos dos deportistas. Esta vez no fue una victoria, la que mantiene en el radar a Álvarez, fue una publicación a través de sus redes sociales después de que el boxeador viera un video de Argentina celebrando su triunfo contra México.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En el video se puede apreciar a los jugadores en vestidores y especialmente una playera de la selección mexicana tirada en el piso, pese a que Messi no la pisó ni la pateó, fue al momento en que se quitó el calzado que alcanzó a rozar parte de la playera, lo que rápidamente encendió al boxeador, quien escribió vía Twitter: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

David Faitelson

Esto rápidamente desató comentarios del comentarista deportivo David Faitelson, quien acentuó aquello que otros estaban comentándole, que en realidad, Messi no había hecho eso con ninguna especie de dolo y fue mero accidente lo que sucedió.

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Sergio Kun Agüero

El exfutbolista también trató de explicarle al boxeador que eso no había sido a propósito y que le faltaba conocer que pasaba en los vestidores de un equipo de futbol.