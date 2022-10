Cosas que nadie se atrevió a hablar durante los XV años de la hija de Canelo Álvarez

Pareciera que fiesta sin un espectáculo vergonzoso es una celebración incompleta, y no importa cuántos miles de dólares se gaste, los imprevistos no pueden faltar. Por supuesto, Saúl “Canelo” Álvarez y su hija Emily Cinnamon no escaparon a esta realidad durante el festejo de los XV años de la hija mayor del boxeador, quien en realidad tiene 17 años.

Este lunes 17 de octubre se reveló durante el programa radial El show de la mejor, que hubo varios detalles que no salieron como se planearon, y algunos debido al exceso de alcohol que consumió el pugilista durante la velada.

Trascendió que hubo más invitados de los que estaban contabilizados por lo que algunos tuvieron que esperar hasta tres horas para sentarse a una mesa, ya que estas fueron insuficientes para la gran cantidad de personas que acudió a la recepción.

Según la periodista de farándula, Chamonic, falló la comunicación entre Canelo y Karen Beltrán, madre de la jovencita para coordinar el tema de los invitados, y esto derivó en el exceso de personas que asistieron.

“La niña de las pequitas”

Una vez que comenzó el cumpleaños, “Los 3 de Norteño” sorprendieron a Emily y a “Canelo”, a petición de Karen Beltrán, madre de la adolescente. Compusieron un corrido especialmente para la cumpleañera, que estuvo acompañado por un emotivo video.

“La niña de las pequitas” es el título de la canción que dice: “Si es la hija de la reina y del campeón, trae en la sangre la fortaleza que su padre le heredó. A pesar de que es muy joven la estrella es grande (…) muy elegante su carácter firme igual que el del señor, y los caballos que su fuerte le gusta la equitación el ejemplo está en casa y muy bien que lo aprendió”.

El alcohol tomó el control de “Canelo”

El tema sorprendió a todos, así como la actitud de “Canelo”, quien se pasó de tragos de alcohol y en muchas ocasiones se robó el show, en lugar de su hija.

Uno de los momentos vergonzosos fue cuando el boxeador botó de la fiesta a El Grupo Firme y Carín, quienes durante su show en tarima afirmaron que ellos no acudían eventos privados, pero estaban haciendo una excepción.

Según, Chamonic, el deportista les dijo: “Se van a la mierd… porque ya me hartaron”, mientras que después de cantar y cantar, como si se tratara de un kareoke, junto a Carín dijo: “Saben que aquí más de la mitad son una bola de golleteros”.

También trascendió que hubo problemas con el internet durante la recepción y muchos artistas tampoco pudieron cantar en vivo por problemas técnicos. Lo cierto, es que más allá de las particularidades negativas que tuvo la reunión, es una de las fiestas que más ha dado de qué hablar este año por lo ostentosa e impresionante.

Por ahora, Emily sigue enfocada en su vida y disfrutando de la camioneta que le regaló su madre.