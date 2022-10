Canelo hizo una lujosa fiesta a su hija, pero antes no tenía ni para pañales: así es su historia

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha estado en la palestra en los últimos días por la lujosa fiesta de cumpleaños que le dio a su hija, que incluyó a bandas del calibre de Grupo Firme y hasta una camioneta de regalo de más de 50 mil dólares.

Ahora el boxeador se puede dar los gustos que desee para sí mismo o sus seres queridos, algo que no siempre ha sido así, pues muchos no saben que se convirtió en papá a los 17 años.

Él ha explicado en entrevistas que fue toda una sorpresa durante su adolescencia, lo que lo obligó a buscar un trabajo a la par de sus entrenamientos para poder llevarle el sustento a su pequeña Emily Cinnamon Álvarez.

La historia de éxito de Saúl Canelo Álvarez que conmueve a sus fans

De acuerdo con Soy Carmín, la vida del mexicano cambió radicalmente a los 13 años cuando se enamoró del boxeo y comenzó a buscar la manera de practicarlo.

Su sueño fue claro: convertirse en campeón del mundo, pero cuando se enteró a los 17 años que sería papá junto con su novia del momento, Karen Beltrán, esto parecía que iba a esfumarse.

No obstante, ‘Canelo’ no se quedó de brazos cruzados y buscó la manera de complementar sus entrenamientos con el trabajo, lo que los llevó a vivir con muy escasos recursos.

“Trabajaba e iba a entrenar porque estaba enfocado en ser campeón del mundo, fue difícil. Tenía novia y salió embarazada. Me junté para agarrar bien mi responsabilidad. Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada. A veces ni para el camión. Trabajaba en la paletería y gracias a Dios comíamos al día, aunque no tenía para nada”, reveló tiempo atrás.

“Carecía de muchas cosas, pero era feliz; era lo único que conocía. Uno tiene que ingeniárselas para sacar todo trabajando. Por eso estoy donde estoy”, agregó.