Violeta Isfel es una muestra de que con trabajo duro se pueden alcanzar los sueños

Violeta Isfel se convirtió en madre cuando apenas tenía 19 años, pero estar en esta situación no la limitó, pues pese a enfrentarse a una nueva vida y sin el apoyo del padre de su hijo, salió adelante, educó a un joven con valores y está logrando todo lo que se propone.

Pero esta racha no siempre estuvo a su favor, ya que por la falta de oportunidades en la actuación, tuvo que buscar otra fuente de ingreso durante la pandemia y emprendió su propio negocio de hamburguesas, lo cual, desencadenó una ola de burlas entre los internautas.

Sin embargo, la actriz nunca agachó la cabeza y se mostró más fuerte que nunca, pues de ella también dependía su hijo Omar. Ese negocio la hizo salir de su zona de confort y demostrarse a si misma que podía cumplir sus sueños.

Violeta es la muestra más real de que cuando se tienen metas, se puede equilibrar ser madre soltera y alcanzar el éxito cuando te lo propones.

Violeta Isfel se atrevió a abrir su propio negocio y cumplir uno de sus sueños más grandes

Violeta Isfel comenzó en la cocina de su casa a preparar hamburguesas y, poco a poco, su negocio ganó popularidad y creció tanto que tuvo que abrir un local donde instaló Isfelburguers, su restaurante de hamburguesas en ciudad de México.

“Fue un antojo, yo traía antojo de hamburguesa de carrito. El problema fue que en plena pandemia no había. Me puse a ver varios tutoriales para ver qué se necesitaba y encontré muchas recetas pero ninguna que cumpliera con lo que me gusta”, reveló en una entrevista.

Pese a que todo iba viento en popa, la actriz tuvo que pausar su proyecto, debido a que quizo enfocarse en su salud mental, pues se encontraba atravesando por una fuerte depresión, por lo que su prioridad en ese momento era buscar ayuda profesional.

Sin embargo, tras todo el empeño que puso para cumplir su más grande anhelo de tener una casa nueva, la antagonista de “Atrévete a Soñar” logró cambiar aquella casa de interés social en la que vivía y pudo mudarse a un exclusivo fraccionamiento.

Su hijo fue quien dio a conocer los detalles de la mudanza que realizaron y, una vez más, la actriz demostró ser un ser humano real, humilde y que lejos está con la idea que muchos tienen sobre las estrellas de televisión.

Cabe destacar, que Violeta siempre ha contado con el respaldo de su hijo y ese apoyo es mutuo, ya que en repetidas ocasiones ambos han manifestado agradecimiento por lo que hacen el uno por el otro.