Violeta Isfel equilibró ser madre soltera, el trabajo y el éxito: sus secretos para conseguirlo

La actriz mexicana Violeta Isfel supo lo costoso y difícil que es entrar en la televisión y, además posicionarse.

Cada uno de sus éxitos lo ha logrado con mucho empeño para demostrarle a los productores y directores que ella tenía el potencial para personificar cada papel.

Durante su entrevista del podcast Doble G, transmitido en Youtube, que se publicó este jueves 29 de septiembre, la actriz y cantante reveló lo duro que fue para ella ser madre mientras rodaba las escenas de “Atrévete a soñar”, donde personificó a Antonella, así como los conciertos que se derivaron de esta producción televisiva.

La fama llegó de repente y le costó tiempo con su hijo, lo que la sumergió en un sentimiento de culpa que le impidió disfrutar al máximo el maravilloso momento que estaba viviendo. Isfel interpretaba a una adolescente de 14 años, cuando en la vida real tenía 24 años y un hijo de seis, quien la esperaba todos los días y le exigía pasar más tiempo juntos.

Momento aleccionador

Violeta contó que la exesposa de un compañero de televisión fue quien la llevó a tierra y le hizo ver que ella debía librarse de ese sentimiento que la estaba matando. Ella podía ser una buena mamá y exitosa al mismo.

“Pasé por cosas muy lindas, pero también muy abrumadoras. Lo que mas me dolía era que no podía compensarle en tiempo a mi hijo, y él era muy chiquito. Un buen día alguien me dijo: ´Ya estuvo suave de que te sientas la culpable de esta historia. Si tú estás aquí es para sacar adelante a ese niño, y él lo va a tener que aprender de una vez, porque si tú no vienes a trabajar no hay bicicleta, ni escuela y ni videojuegos. No permitas el chantaje”, rememoró la artista.

Isfel contó cómo logró empezar a superar la culpa, y el inició estaba en que debía hacerle entender a su hijo que ella trabajaba para que a él no le faltara nada: “Le dije: ´Sé que me extrañas, yo también te extraño mucho y te quiero; pero no voy a poder ser tu mamá de cantidad, sino de calidad”.

Le ejemplificó al Omar, su niño, que podía quedarse toda la semana en la casa, pero ya no habría más dinero en el banco y, por tanto, tampoco podrían comprar comida, papel higiénico para limpiar su cola, ni para pagar la renta, por lo que les tocaría vivir debajo de un puente

Fue así como su hijo comprendió la importancia de que ella laborara.

Madre de calidad y no de cantidad

Ella le planteó a su hijo una estrategia en la que ambos ganaban: “Vamos a hacer esto: Por más cansada que esté y en cada huequito que yo tenga vemos qué hacemos, pero nos la vamos a pasar bomba, porque hay que hacer de calidad.

No voy a poder estar contigo 24/7, pero cuando esté nos divertimos. Haz una lista de las cosas que quiere que hagamos juntos, y se haremos lo que tú quieras, pero que esté dentro de mis posibilidades”.

Omar entendió todo eso, lo porque la actriz tuvo de allí en adelante mucha paz.

Pagan más las redes sociales

El papel de Antonella le abrió muchas puertas, pero no le proporcionó un sueldo “millonario” como muchos hubiera pensado. Violeta contó en una entrevista que actualmente gana mucho más con la publicación de una historia en su perfil de Instagram, que lo que percibía en ese momento cuando realizaba conciertos.

“Yo puedo decirte que ahora gano más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto y mirra que cuántos conciertos llenamos”, contó la también cantante en el programa Doble G.