Violeta Isfel preocupa a sus fans al aparecer con collarín tras caída en televisión

Violeta Isfel generó preocupación entre todos sus fanáticos después de que sufrió una aparatosa caída durante su show en el programa “Las estrellas bailan en Hoy”.

Isfel estaba terminando su rutina de baile junto a su compañero, Luis Fernando Peña, sin embargo cuando llegó el momento de la cargada final, la famosa no logró la maniobra y cayó sobre su espalda y cabeza.

Aunque después del accidente, la actriz aseguró que estaba en perfectas condiciones, los presentes insistieron que la caída fue muy fuere, pero ella afirmó estar en perfectas condiciones.

Violeta y su compañero se animaron a repetir la maniobra y fue así como hicieron una cargada que todos los presentes aplaudieron.

El jurado le pidió que se hiciera un chequeo médico para descartar cualquier complicación y esto fue lo que hizo la actriz de “Atrévete a soñar”, sin embargo seguía señalando que todo estaba perfecto.

Violeta Isfel deberá mantener reposo

Luego de la preocupación de los fanáticos, la artista reapareció en redes sociales con un collarín puesto, ya que la caída sí había dejado lesiones que en el momento, Isfel no había sentido.

Confirmó que, después de hacerse varios exámenes, se determinó que había sufrido daño en el cuello y debía estar en recuperación.

“Estoy bien chicos, en el servicio médico me dieron un collarín, y me enviaron a hacer una placa, mi cabeza está bien. Se ve más aparatoso de lo que fue, pero si está delicado por el latigazo, tengo una lesión de importancia, una esguince y por eso me enviaron a colocar este collarín durante 7 días con descanso absoluto para que no pase a mayores”, señaló a través de un live en Instagram.

Muchos se preguntaron si no volvería al programa, sin embargo dejó claro que pronto estará haciendo una nueva presentación.

“Este fin de semana tenía algunas presentaciones a las que no podré asistir para poder guardar mi reposo, pero sí estaré durante los ensayos con este collarín y solo me lo quitaré el día del baile”, expresó.