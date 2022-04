Violeta Isfel dejó ver cómo mejoró su vida tras atreverse a vender hamburguesas

El 2020 fue un año que marcó la vida de Violeta Isfel de muchas formas ya que la crisis de salud y económica la llevó a salir de su zona de confort y atreverse a cumplir uno de sus sueños: tener su propio negocio.

Desde entonces, la actriz comenzó a mostrar el proceso que vivió para poder abrir Isfelburguers, restaurante de hamburguesas que inició en la cocina de su casa.

Violeta Isfel La actriz tiene la esperanza de retomar más adelante Isfel Burgers.- Instagram.

“Fue un antojo, yo traía antojo de hamburguesa de carrito. El problema fue que en plena pandemia no había. Me puse a ver varios tutoriales para ver qué se necesitaba y encontré muchas recetas pero ninguna que cumpliera con lo que me gusta. Entonces decidí hacerla de cena, la preparé como de carrito y el primero que dio la mordida fue mi hijo y me dijo qué onda esto está buenísimo (…) Para mí la cocina es un arte. Superó mi propia expectativa que ni yo me la podía creer. Fue él quien me dijo que empezara a venderlas”, dijo en una entrevista con el portal Badabun en aquel momento.

Aunque en un principio sólo tenía pensado que fuera un negocio local, la popularidad que adquirió le permitió buscar formas de expandirse, primero con su propio carrito y después con un local en el que los clientes podían sentarse a disfrutar de sus productos.

El negocio fue creciendo más y más y pronto tenía locales en otros puntos de la Ciudad de México en los que además, ofrecía shows en vivo.

Por desgracia, a dos años de iniciar, la actriz se vio obligada a “poner en pausa” el local de Isfelburguers ubicado en Tizayuca.

“Todos los negocios tienen momentos complicados lo importante de los negocios también es saber cuando retirarte o hacer una pausa”, explicó Vileta en su página de Facebook y agregó que las rentas habían subido demasiado y que se habían vuelto insostenibles.

Además de este bache económico, Violeta estaba luchando con su salud mental, por lo que su prioridad fue buscar ayuda para mejorar.

La actriz fue diagnosticada con depresión, algo que en un principio la asustó. “En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo. Yo pensé que como siempre era super positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó en una entrevista con Las Estrellas.

Sin embargo, ella se mantuvo fuerte, encontró la ayuda que necesitaba y con eso, su paz mental.

Ahora, la antagonista de “Atrévete a Soñar” está teniendo una buena racha en su carrera, con varios proyectos en televisión y teatro, algo que había dejado de hacer por la pandemia.

Con esos proyectos, sumado a lo que obtuvo con sus negocios de hamburguesas, Violeta cumplió uno de sus grandes sueños: tener una casa nueva.

Violeta Isfel ya no vive en una casa de interés social, ahora vive en exclusivo fraccionamiento gracias al éxito de IsfelBurgers! pic.twitter.com/mkxo92nbK7 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 1, 2022

Su hijo Omar fue quien, a través de Youtube, compartió el especial momento en el que ambos comienzan la mudanza.

“Estoy muy contenta, todos los cambios son buenos. A veces no los esperas. Lo importante es pasarla bien...Queremos agradecer Dios y a la vida porque nos está dando una nueva oportunidad y esperamos que esta casita nos llene de muchas bendiciones, amor, armonía y paz”, sentenció la actriz.

Por su parte, su hijo Omar agradeció a su madre por la casa en la que vivían diciendo que por eso siempre tuvo dónde dormir.

Isfel siempre ha sido un ejemplo de superación. Ella fue mamá joven y soltera pero luchó por sacar a su hijo adelante, al mismo tiempo que ella seguía trabajando en los foros. Además, dio grandes lecciones sobre atreverse a salir de la zona de confort y demostró que todo trabajo es digno cuando hay esfuerzo y se hace por amor a los suyos.