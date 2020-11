Alisson Lozz y Violeta Isfel demuestran que todo trabajo es digno

La crisis económica suscitada por la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos, incluyendo a los famosos. Cada quien ha tenido que ver la forma de seguir generando ingresos, demostrando que siempre se puede hacer frente a la adversidad.

Especialmente cuando se trata de salir adelante para sustentar su hogar y mantener a sus familias, Alisson Lozz y Violeta Isfel han sabido arreglárselas solas, convirtiéndose en un ejemplo para muchas mujeres.

Violeta Isfel sorprendió a todos con su hamburguesería, la cual inició a principios de año. La actriz tuvo que tomar una importante decisión en su vida: emprender su propio negocio. Y aunque eso significaría un gran riesgo, la actriz, famosa por el papel de "Antonella" en la telenovela Atrévete a Soñar, demostró que no hay imposibles.

La falta de trabajo y la necesidad de llevar el sustento a casa hizo que Violeta buscara la forma de salir adelante con sus propios medios. Su hijo fue quien le dio la idea de comenzar un negocio de hamburguesas ya que según reveló en su canal, es su especialidad.

La actriz comenzó en la cocina de su casa y poco a poco fue contratando gente hasta conseguir su propio local, llamado "Isfel Burguers".

Isfel siempre ha sido un ejemplo de superación, pues a pesar de ser mamá joven y soltera, sacó a su hijo adelante al mismo tiempo que ella seguía trabajando en los foros. Ahora, ha demostrado que todo trabajo es digno cuando hay esfuerzo y se hace por amor a los suyos.

Por su parte, Allison Lozz se ha dedicado a vender cosméticos, asegurando que incluso gana más que como actriz.

Lozz aseguró que se encuentra bien, disfrutando de su vida y haciendo crecer su negocio. Así mismo pidió a sus seguidores que ya no le pregunten por su carrera de actuación y respeten su nueva faceta.

“Soy mi propia jefa. Nadie me trata mal ni me levanta la voz. Tengo un negocio que, además de pagarme mucho más de lo que nunca gané en ya saben donde, me permite cuidar mi salud, me permite enfermarme a gusto, me permite estar mucho más con mi familia y sobre todo me permite dedicarle tiempo a mi espiritualidad y a mi Dios Jehová”, escribió Allison.