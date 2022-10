De Marlene Favela a Violeta Isfel: ellas muestran el poder de criar hijos fuertes solas

Criar a un hijo es una experiencia desafiante, especialmente si las circunstancias de la vida te llevaron a ser madre soltera . Esta situación parece ir en aumento y aunque la sociedad parece estar más empeñada en cuestionarlas antes que a los padres ausentes, ellas siguen enfocadas en el bienestar de los suyos.

La crianza de los hijos requiere de una aldea, una red de apoyo sin embargo, la mayoría de las madres solteras están presionadas por los estándares ajenos de lo que es la maternidad “perfecta”.

Hoy son muchas las mujeres que han alzado la voz para que se reconozca ésta labor titánica y las famosas han sido clave en esto.

No se trata de romantizar que una se haga cargo de todo sola cuando hay un hombre involucrado que no se hizo cargo sino de romper con los estigmas que la sociedad ha puesto sobre las madres solteras.

Marlene Favela

Ella es una de las mujeres más bellas y talentosas de la pantalla chica mexicana, con una amplia trayectoria en telenovelas que le ha valido el cariño y admiración del público.

Luego de formar parte de La Desalmada, telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa, Marlene ha rechazado algunas propuestas para darse un tiempo y poder dedicarse a otras prioridades: su hija Bella.

“No voy, no porque consideré que acababa de terminar La desalmada, tenía proyectos personales que realizar (…) quería estar con mi hija, viajar, hacer cosas”, dijo Marlene Favela en Hoy.

Marlene se casó con el australiano George Seely en 2017 y dieron la bienvenida a su primogénita en 2019. Lo que parecía una relación perfecta terminó en divorcio un año después. Si bien la estrella ha dicho que cuenta con el apoyo del padre de su hija a distancia, sigue siendo un trabajo duro para ella mantener el equilibrio entre su su carrera artística, sus proyectos personales y la vida en casa. Eso sí, ella está dispuesta a todo con tal de que su hija esté siempre bien.

Violeta Isfel

Violeta es una de las famosas mexicanas más queridas por su carisma y transparencia. Los fans han sido testigos de su crecimiento, no sólo en pantalla sino en la vida real como mujer y mamá.

A pesar de que las cosas no salieron como ella lo había planeado,pues fue mamá a los 18 años, Omar se convirtió en su motor más grande para salir adelante sola.

“Yo siempre quise se mamá sólo que no me fije con quien. En ese momento mi relación empezó a ser rara. El papá de pronto no llegaba, tenía un alcoholismo terrible. había muchas inconsistencias”, reveló en una entrevista con Aurora Valle, en 2020.

La actriz siempre ha dado lecciones de fortaleza y la forma en la que su hijo le muestra tanto respeto, admiración y devoción, es el claro ejemplo de la gran mamá que es.

Érika Buenfil

La actriz también ha sido un ejemplo a seguir gracias a la crianza que lleva con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil, de quien se hizo cargo sola.

Buenfil se vio envuelta en el escándalo cuando en 2007, dio a luz a su hijo Nicolás, fruto de un romance fugaz con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. Cuando ésta le dijo que estaba embarazada, no se hizo responsable del bebé.

“Sí es difícil porque te tienes que hacer pedazos, aunque te estés derrumbando por dentro tienes que estar firme y tu hijo te tiene que ver firme para fomentarle seguridad, porque si tú estás insegura, el niño lo recibe”, dijo en entrevista con Aurora Valle para el programa Intrusos.