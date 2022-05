“Me rompían las cosas”: Violeta Isfel revela el tormento que sufrió en la escuela por el bullying de sus compañeros

El pasado sábado siete de mayo, se transmitió un nuevo episodio del programa de televisión El Minuto Que Cambió Mi Destino conducido por Gustavo Adolfo Infante y para esta ocasión, la invitada fue la actriz y empresaria de 36 años de edad, Violeta Isfel.

La actriz Violeta Isfel revela que sufrió bullying en la escuela por ser actriz. / Foto: Instagram

En el programa reveló que inició su carrera actoral a los seis años de edad y los 15 decidió abandonar su hogar porque estaba enamorada del papá de su hijo, donde vivió etapas de violencia pero su hijo Omar le dio las fuerzas que necesitaba.

Ve el programa completo:

“Encontré la fortaleza gracias a mi hijo Omar, a su papá no le gustaba que llorara, un día se quedó con hambre y empezó a llorar y su papá lo sacó de la andadera y dijo ‘Este niño va a aprender’ y le dije ‘Estás loco, no lo vas a llevar a ningún lado’ y me levantó la mano”, señaló la actriz y agregó que su hijo tiene el apellido del padre porque lo registró a los 15 días de nacido.

La actriz Violeta Isfel revela que sufrió bullying por ser actriz

Por otro lado, compartió que a los 12 años sufrió bullying en la escuela por ser actriz “Me daba mucho miedo pero aprendí a no amedrentarme por eso, solo tuve una amiga en la escuela, yo era súper ñoña, nunca me tocaron el pelo pero si me hacían muchas cosas y me rompían las cosas”.

Además, mencionó que inició su carrera gracias a su abuelo y un día, cuando tenía seis años de edad, se encontraban viendo la televisión y de pronto, apareció un anuncio donde se mencionaba que estaban en busca de niños actores para la nueva versión de Carrusel y el único requisito era que se parecieran a los personajes originales.

La actriz Violeta Isfel revela que sufrió bullying en la escuela por ser actriz. / Foto: YouTube

Violeta Isfel asistió al casting pero no fue seleccionada y meses más tarde, recibió una llamada para un segundo casting y se quedó en la telenovela donde obtuvo su primer papel en la telenovela ‘María Isabel’, donde compartió créditos con los actores Adela Noriega y Fernando Carrillo.