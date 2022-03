Victoria Ruffo y otras famosas que demuestran que las madres solteras pueden criar hijos fuertes y exitosos

Ser mamá soltera representa desafíos emocionales que, a veces, pueden parecer abrumadores pero a la vez, no hay mayor ssatisfacción que poder sacar adelante a los tuyos. Quizá te enfrentes a luchas financieras y muchos sacrificios personales pero a final romperás con los estigmas que la sociedad ha puesto sobre las madres solteras.

Estas famosas se han convertido en un gran ejemplo por su fortaleza ya que sin importar que fueron madres solteras, criaron hijos fuertes y exitosos.

Victoria Ruffo

Victoria ha conquistado al públco con su carisma y talento histriónico pero también con su sinceridad y gran elocuencia. En medio del éxito que tenía, su vida dio un giro de 180° luego de conocer a Eugenio Derbez. La actrzi se embarazó y dio a luz a su hijo José Eduardo en 1992 sin embargo, Derbez ni siquiera estuvo presente en el parto.

«Cuando me convertí en mamá soltera, pues definitivamente yo me sentía vieja, gorda, fea, sin trabajo, abandonada y con un hijo, entonces imagínate nada más. Dices ¿qué va a pasar conmigo y con mi hijo? Porque lo estás enfrentando sola», confesó la actriz en una entrevista.

Finalmente la actriz encontró en su hijo las fuerzas para seguir adelante. Ella siempre le inculcó buenos valores, los cuales se ven reflejados en el éxito y la bondad que este tiene.

Érika Buenfil

Ella es una de las actrices más reconocidas de la farándula mexicana por su participación en exitosas telenovelas como Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012). También ha sido un ejemplo a seguir gracias a la crianza que lleva con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil, a quien crió sola.

Buenfil se vio envuelta en el escándalo cuando en 2007, dio a luz a su hijo Nicolás, fruto de un romance fugaz con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. Cuando ésta le dijo que estaba embarazada, no se hizo responsable del bebé.. De acuerdo con la famosa, Nicolás solo ha visto a su padre una vez y cuando era bebé.

La misma Érika relató en una entrevista para el portal Mezcalent: “Yo no tenía a nadie cerca de mí que le hubiera pasado lo mismo, yo no conocía a ninguna madre soltera. Sentía que el mundo se me venía encima”.

Sin importar nada, ella siempre le ha dado lo mejor y ha estado con él en los momentos más importantes. Hoy, su hijo se ha convertido en su cómplice de locuras y se ha ganado su propio séquito de fans que halagan su galanura.

“Sí es difícil porque te tienes que hacer pedazos, aunque te estés derrumbando por dentro tienes que estar firme y tu hijo te tiene que ver firme para fomentarle seguridad, porque si tú estás insegura, el niño lo recibe”, dijo en entrevista con Aurora Valle para el programa Intrusos.

Verónica Castro

La actri siempre ha sido considerada uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana. Ella ha destacado por su gran carisma y belleza pero hubo un escándalo que marcó su vida. Y es que en 1974 dio a luz a su hijo Cristina, fruto de una relación con el comediante Manuel “El Loco” Valdéz. Ella tomó la decisión de nunca casarse con él y de hacerse cargo sola de los gastos y educación de su hijo.

Cuando se le preguntó en un programa argentino con Susana Giménez, por qué nunca se casó, ella respondió: “Porque no soy ‘boluda’, no me gusta gastar plata en ellos, todos te la sacan. Si nunca me casé fue por mis pistolas, yo dije: ‘Yo quiero, yo puedo y yo la hago’. Finalmente termina uno poniéndose igual”.

Stephanie Salas

Stephanie dio a luz a su hija Michelle en 1989, apenas tenía 17 años y fue fruto de una relación fugaz con Luis Miguel. Ella siempre ha dicho que su relación con el cantante «no fue un noviazgo formal ni exclusivo» y que por el momento en el que se encontraba, sabía que no tendría tiempo para hacerse cargo.

A pesar de que en algún momento se dijo que Luis Miguel había reaccionado bien y que incluso le aseguró a Salas que “nunca les faltaría nada”, finalmente nunca estuvo presente en la crianza de Michelle.

Cabe destacar que Luis Miguel no reconoció a su hija como tal, sino hasta que cumplió 19 años, en 2008.

Hoy Michelle es una exitosa influencer y empresaria que se ha abierto camino sola, lejos del nombre de la llamada “Disnastía Pinal”. Ademá, se ha ganado el cariño de todos por su elocuencia y carisma.