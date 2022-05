“Te estoy eternamente agradecido”: hijo de Violeta Isfel reconoce la titánica labor de su madre

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas del momento por su carisma y transparencia. Los fans han sido testigos de su crecimiento, no sólo en pantalla sino en la vida real como mujer y mamá.

Recientemente su hijo Omar compartió un video con motivo del día de las madres en el que agradeció todo el esfuerzo que ella ha hecho por él.

“Antes de tu sorpresa quiero decirte que te amo mucho, que sé que estos días no han sido fáciles para ninguno pero siempre vamos a estar juntos y estoy muy agradecido de las cosas que siempre me has enseñado”, expresó Omar. “Admiro la persona que eres...para mí es un privilegio tenerte como mamá por lo guerrera que eres y porque te amo mucho y porque puedes con todo lo que tu quieras y creo que me has inculcado bien eso”.

Violeta Isfel

“Me has inculcado una manera de ver la vida muy diferente que te estoy eternamente agradecido y que te amo mucho”.

El video es un compilado de mensajes de amigos, compañeros y familiares de Violeta en los que la felicitan por el día de las madres.

“Gracias hijo, te amo mucho. Gracias por elegirme como tu mamá. Eres la aventura más grande de mi vida”, dijo la actriz muy conmovida.

Violeta Isfel La actriz se conmovió mucho con el regalo de su hijo

Una mujer que ha luchado sola por su hijo

A pesar de que las cosas no salieron como ella lo había planeado,pues fue mamá a los 18 años, Omar se convirtió en su motor más grande para salir adelante sola.

“Yo siempre quise se mamá sólo que no me fije con quien. En ese momento mi relación empezó a ser rara. El papá de pronto no llegaba, tenía un alcoholismo terrible. había muchas inconsistencias”, reveló en una entrevista con Aurora Valle, en 2020.

Violeta Isfel Omar Isfel nació el 27 de diciembre de 2003, convirtiéndose en el motor de Violeta.

Violeta misma habló de cómo estaba cegada ante la idea de que un hijo “solucionaría las cosas” entre ella y su ex pareja. “Dije claro es el momento de ser mama a lo mejor eso arregla las cosas. Chicas no lo hagan, no es la solución a un matrimonio. Ni siquiera me casé, viví en una unión libre con él y su familia. No voy a entrar en detalles. A él no le hizo mucha gracia la noticia de mi embarazo”, dijo.

En aquella entrevista, Violeta también reveló lo difícil que era vivir con su ex pareja pues no le permitía hacer nada y toda la responsabilidad del niño era suya. Lo único que cuenta es que un día él estuvo a punto de pegarle, lo que hizo que la actriz tomara la decisión de irse con su hijo.

“Había cosas demasiado absurdas, raras. Empecé a planear mi huida. Yo decidí ser mama soltera. Yo tomé la decisión por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande”.

La actriz siempre ha dado lecciones de fortaleza y la forma en la que su hijo le ha respondido, es el claro ejemplo de la gran mamá que es.

Violeta Isfel

Violeta fue internada de emergencia en el hospital

La estrella informó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia por deshidratación severa. Isfel es parte del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy sin embargo, tuvo que acudir a revisión debido a que estaba padeciendo problemas estomacales muy fuertes. Resaltó que en un principio pensó que se trataba de un parásito pero ante su sorpresa fueron amibas.

“Me hicieron los estudios pertinentes, estaban preocupados porque fuera un parásito y resulta que no, ya tenemos diagnóstico y es de amibas. Tengo amibas. Las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo comí un pollo”.