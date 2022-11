¿Cuántos hijos tiene Gloria Trevi y quiénes son los padres? Uno es su actual pareja

Al dar por iniciadas las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi, se han revivido muchas anécdotas y recuerdos de su pasado con el el Clan Trevi-Andrade. Fue en el año 2000 cuando la cantante se vio inmersa en un gran escándalo, pues fue detenida junto a su pareja y representante de ese entonces, Sergio Andrade, acusados de secuestro y corrupción de menores.

Tras ser capturados, tanto Gloria como Sergio cumplieron una sentencia en la cárcel, él de siete años y 10 meses y ella por cuatro años y ocho meses. Actualmente, Trevi es una cantante consolidada y una madre amorosa, pues tiene dos hijos ya adolescentes y en agosto inició su gira mundial: “Isla Divina World Tour”.

¿Cuántos hijos tiene Gloria Trevi y quiénes son los padres?

La vida de Gloria Trevi estuvo marcada por tres embarazos, sin embargo, solo dos de sus hijos sobreviven y se trata de Ángel Gabriel, de 20 años de edad y Miguel Armando, de 17 años.

La cantante se convirtió en madre tras el nacimiento de su hija, Ana Dalay, quien procreó junto a Sergio Andrade, pero que desafortunadamente falleció unos días después de haber nacido, lo cual, le dejó severas secuelas emocionales a Gloria.

Felicidades a ese hermoso Angelito Ana Dalay a quién recordamos con mucho cariño y respetó ella siempre vivirá en tú❤ @GloriaTrevi te quiero pic.twitter.com/KdLdgHOow1 — Marisol Nuñez (@Ameri19Nunez) October 11, 2017

Su segundo hijo es Ángel Gabriel, quien se desconoce con exactitud quien es su padre, ya que existen dos versiones: una que Gloria se inseminó de forma artificial durante su estancia en la cárcel y que el presunto progenitor es Sergio Andrade.

Lo cierto es que el joven de 20 años, heredó el talento y la belleza de su madre y, desde que abrió su cuenta de Instagram ha causado sensación, pues al igual que su madre, se encuentra desarrollando una carrera musical.

En una entrevista, Ángel aseguró que no se colgaría de la fama de su madre para sobresalir:

“Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es ‘la mamá de’. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga”.

Por su parte, Miguel Armando es fruto de la relación que Gloria Trevi mantiene con Armando Gómez Martínez, abogado que llevó su caso y con quien se casó de forma civil y religiosa en 2009.

Han sido repetidas ocasiones en las que el adolescente ha compartido escenario con su madre, pues al igual que ella, ha incursionado en el medio del espectáculo y se está abriendo camino como su hermano en la escena musical.