Bioserie Gloria Trevi: esto es todo lo que se mostrará, incluyendo las vivencias de otras mujeres

Luego de muchas especulaciones, este 7 de noviembre iniciaron las grabaciones de la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, en la cual se mostrará la versión “oficial” de la vida de la cantante y será la productora Carla Estrada quien esté a cargo del proyecto.

En 2014 se estrenó Gloria, cinta protagonizada por Sofía Espinoza, quien dio vida a la intérprete de “Pelo Suelto”. Ahora será Regina Villaverde la encargada de darle vida en su etapa adolescente, cuando inició su carrera en el mundo del espectáculo.

Imágenes de esta mañana, con Regina Villaverde y la actriz Ingrid Martz en la misa de inicio de grabaciones de #EllasSoyYo ❤️ pic.twitter.com/8QjKFBBjoB — Trevilanders Oficial (@TrevilandersGT_) November 7, 2022

“¿Quién no la conoce? Es Gloria Trevi. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con la niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo”, expresó la joven durante la presentación.

Aunque no se han dado más detalles puntuales, se sabe que Jorge Poza interpretará a Sergio Andrade, además de Ingrid Martz, quien dará vida a doña Gloria Ruiz e Ignacio López Tarso como el abuelo. Sigue en duda quién interpretará a la artista en su etapa adulta, luego de que Michelle Renaud fue descartada.

🎬 | La joven Regina Villaverde es quien dará vida a la etapa juvenil de @gloriatrevi en su bioserie, la cual comenzó rodaje este lunes. pic.twitter.com/nvgACvEvMv — Trevimanía (@TrevimaniaGT) November 7, 2022

Lessy, Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez interpretarán al grupo de compañeras de Gloria Trevi.

La historia será contada una vez más e incluirá la perspectiva de las víctimas del clan Trevi Andrade.

La historia de Gloria Trevi y el polémico caso del clan Trevi-Andrade no es ningún secreto sin embargo, sigue dando mucho de qué hablar debido a la división de opiniones detrás de su inocencia y culpabilidad.

Cuando tenía 14 años, Gloria ganó un concurso de la doble de “Chispita”, personaje interpretado por Lucero y como premio, los organizadores le otorgaron una beca para estudiar en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, donde fue presentada con uno de los productores musicales más famosos y reconocidos de ese momento: Sergio Andrade.

Este vio el talento de la joven Gloria y le propuso involucrarla en un ambicioso proyecto musical ‘Boquitas Pintadas’. Aunque el grupo no tuvo el éxito esperado, Gloria consiguió catapultarse como solita, impulsada por Sergio.

La regiomontana se convirtió en un ícono de rebeldía y liberación femenina, en contraste a una Thalía o Lucero que eran las “niñas buenas” de la época. La intérprete literalmente estaba en la gloria pero su relación con Andrade, fue su perdición.

A finales de los 90s, pasó de ser la estrella juvenil del momento a la más buscada por la justicia. La intérprete fue acusada junto a su mánager y pareja sentimental, Sergio Andrade, por una de sus coristas de llevar un clan de prostitución y corrupción de menores.