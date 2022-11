Gloria Trevi reaparece y sorprende con su aspecto: aseguran que luce “deforme” y ella responde

Gloria Trevi es una de las cantantes más famosas y reconocidas de México que se ha destacado con temas como Esa hembra es mala, Pelo suelto, y Todos me miran.

A sus 54 años la famosa sigue cosechando éxitos, e incluso ya se comenzó a grabar su bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, que podría llegar a las pantallas el próximo año.

Sin embargo, la famosa recientemente preocupó a todos sus fans al reaparecer en un programa de televisión por su aspecto.

El aspecto de Gloria Trevi que generó preocupación en los fans

Gloria Trevi estuvo como invitada recientemente en el programa De noche, pero si sueño, conducido por Adrián Uribe.

Fue justamente un video publicado por el actor y conductor mexicano en el que aparece bailando con la cantante, que preocupó a todos.

Y es que Gloria se ve muy delgada, y muchos sospechan que puede estar enferma o sufriendo algún tipo de depresión.

“Que diferente se ve esa mujer, está muy flaca”, “OMG pero qué le pasó, hasta se le ve la cabeza más grande”, “Se le ve rarísimo el cuerpo 😳”, “Ya no puede sonreír 😢como@antes tanta cirugía 😢”, “Ya parece Lyn May 😮”, “wow será que está deprimida o enferma, se ve muy mal”, y “su delgadez es muy preocupante”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Gloria Trevi reaparece y sorprende con su aspecto Instagram @adrianuribe

La respuesta de Gloria Trevi a quienes la critican por su físico

Sin embargo, Gloria respondió a todos quienes la critican y los dejó callados, demostrando que está bien, y que se siente de maravilla.

“Me la pasé con madre Adrián!!!😝 ah y a los q me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok 😂😂😂pa q tomen dos cucharadas🤣🤣🤣 me tengo q gustar yo! …Y yo me gusto❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥💃🏻💃🏻💃🏻”, dijo la cantante dando una gran lección.

Y también envió un mensaje a quienes la llenaron de halagos. “Y a los q dicen cosas lindas ❤️❤️❤️❤️❤️los amo con toda mi almaaaaaa💋”, dijo.