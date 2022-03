Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, asegura que Gloria Trevi no es inocente

Sergio Andrade es recordado por el escándalo que tuvo que enfrentar junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas, tras su detención en Brasil, luego de que se les acusara de los delitos de corrupción de menores, violación agravada y secuestro.

Valentina de la Cuesta, la hija que concibió con Karla de la Cuesta, mujer que fue víctima de la trata de personas , recientemente ha estado en el foco de la prensa, debido a las fuertes declaraciones que ha realizado hacía su progenitor y Gloria Trevi.

Hace algunas semanas la joven, dio a conocer a la revista TVNotas que no tiene la iniciativa de establecer contacto con su padre, ya que lo considera un abusador sexual, pues a su edad, conoce la historia de lo que hizo y prefiere mantener su distancia, e incluso, el mismo Sergio no la ha querido contactar.

“Lamentablemente, es el mayor agresor, por eso me mantendré siempre lejos de él, no puedo tener contacto con un hombre que agrede como lo hizo él. Sé que es mi padre, pero he vivido mi vida alejada de él y nunca tendremos contacto”.