El camino de perdición que siguió Gloria Trevi con Sergio Andrade

A principio de los 90s, Gloria Trevi se convirtió en un hito de la música al presentar una imagen rebelde y desaliñada, con la cual buscaba promover la imagen de una mujer libre y poderosa. Sus canciones y videos musicales hacían referencia a la crítica social y hasta la libertad sexual, cuando en aquel entonces, las mujeres del espectáculo estaban condicionadas a representar los valores tradicionales de la familia mexicana.

"La Trevi" se convirtió en una mujer que revolucionó la música pop femenina y aunque tuvo un ascenso rápido, su relación con el cazatalentos Sergio Andrade se convirtió en una perdición que la acompañaría hasta el día de hoy.

Gloria conoció a Andrade cuando ella apenas tenía 16 años y él le doblaba la edad. “Lo amé o sea, yo sí te voy a decir la verdad, sí fui estúpida, y fui lo que tú quieras. Sí me enamoré”, apuntó en una entrevista.

La relación de Andrade y Trevi iba más allá de lo profesional pues mantuvieron un romance cuando ella era aún era adolescente. Esto por supuesto se mantuvo en secreto hasta que cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, había muchas sospechas de los malos manejos que había en la empresa de Andrade, así como de agresiones físicas, maltrato psicológico y violación a las niñas que él representaba.

Para octubre de 1999, Gloria dio a luz en Brasil a una niña de nombre Ana Dalai, poco antes de ser acusada por abuso de menores. Fue entonces cuando salió a la luz la existencia del llamado Clan Trevi-Andrade, donde se reclutaba a jovencitas para ser explotadas personal y sexualmente por Sergio Andrade, siendo Gloria su cómplice

Recientemente volvió a circular una entrevista de 2001 en redes sociales en la que la reportera Lidia Barrón, desde Brasil, cuestiona a la cantante por haber estado con Sergio Andrade, sabiendo que estaba teniendo relaciones con otras muejres al mismo tiempo.

"¿Cómo permites tener una relación con un hombre que…", cuestiona la reportera y Gloria la interrumpe asegurando que en ese momento "no andaba con él".

"Él tuvo los hijos con todas estas muchachas, una prueba de que tuvo relaciones con todas ellas", dice la reportera, y Gloria le contesta que "un hijo no es la prueba de una violación".

La reportera enlista a los hijos de Andrade que nacieron en fechas cercanas: Milton 6 de junio de 1999, Valentina 3 de septiembre del 1999 y Ana Dalai (hija de Trevi) el 10 de octubre de 1999. Pero Gloria sigue negando que Andrade había tenido esos hijos con otras mujeres mientras estaban juntos.

"A mí no me importa", insistió Trevi. "Pero estaba embarazándolas al mismo tiempo. Sergio tiene 8 hijos y tú dices que no hay problema. ¿Qué concepto tienes del amor?"