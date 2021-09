De Inés Gómez Mont a Gloria Trevi: La lista de famosas perseguidas por delitos

El 2021 sumó unos cuantos nombres a la lista de artistas que le deben rendir cuentas a la ley, siendo Gloria Trevi las más reciente en sumarse.

Sus nombres son replicados en los titulares nacionales e internacionales, pero esta vez no por sus grandes talentos, sino por sus malas mañas.

Gloria Trevi y las artistas que se suman a la lista de ilegales

Aunque Gloria Trevi ya ha tenido problemas con la justicia en otras oportunidades, su nombre vuelve a sonar.

La cantante fue denunciada junto a su esposo Armando Gómez por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La cantante junto a su cónyuge habrían evadido el pago de los impuestos en México, utilizando las empresas que poseen en Texas.

Se le culpa de delito de defraudación fiscal, tras una denuncia por omisión de un pago al fisco por siete millones de pesos.

Inés Gómez Mont

La presentadora se encuentra prófuga de la justicia luego de hacerse pública una orden de aprehensión contra ella y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por diversos delitos.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando se giró la orden en contra de Mont por presunto lavado de dinero.

Hay quienes aseguran que Mont rindió cuentas a la ley en 2016 al ser acusada de por un presunto enriquecimiento ilícito.

La modelo registraba ingresos superiores a los que mencionó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta.

Mont, también habría evitado un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967,000 pesos por contribuciones.

Las operaciones ilegales alcanzarían los 3 mil millones de pesos y estarían involucrados funcionarios federales, según informaron las autoridades federales.

Laura Bozzo

La reconocida conductora maneja una orden de aprehensión en su contra luego de no cumplir con un amparo solicitado para la suspensión de la orden, si entregaba un abono de 300,000 pesos a su deuda con el SAT y entregaba su pasaporte para evitar su salida del país.

El acuerdo caducó el pasado 1 de septiembre y la animadora no solo no se presentó ante el juzgado, sino que no entregó lo acordado a las autoridades por lo que Fiscalía está en su búsqueda.

Bozzo tendría pagar entre 17 a 20 millones de pesos, de los cuales 14 corresponden a impuestos no pagados.

El resto sería por multas, intereses y actualizaciones debido al tiempo que ha pasado sin pagar.

Yosstop

La youtuber lleva más de tres meses en el penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa tras ser acusada de poseer, distribuir y almacenar el vídeo que registró el abuso sexual que sufrió la joven Ainara Suárez cuando era menor de edad, en 2018.

Aunque se ha hablado de un supuesto acuerdo entre Yoss y Ainara, lo cierto es que la creadora de contenido deberá permanecer al menos hasta los primeros días de noviembre en el penal en espera de las audiencias.

