Alex Speitzer agradeció a su madre por estar presente mientras crecía: esto aprendió de ella

Alejandro Speitzer, mejor conocido como Alex Speitzer fue uno de los niños actores consentidos de los noventa, con participaciones en programas como Plaza Sésamo, Rayito de Luz y Aventuras en el tiempo.

Hoy, con 27 años de edad se ha consagrado como uno de los galanes de la pantalla gracias su gran talento y atractivo físico.

Alex conoció la fama cuando apenas era un niño lo que lo llevó a aprender a lidiar con las implicaciones de crecer bajo los reflectores desde temprana edad.

El actor siempre tuvo una carrera libre de chismes sin embargo, en los últimos años los tabloides se han enfocado en su vida personal, sus parejas y polémicos proyectos como Oscuro deseo. Por suerte, él nunca ha cedido a la presión mediática y mucho se debe a que siempre tuvo una poderosa guía que le enseñó a ser seguro de sí mismo y a mantenerse firme con sus valores.

Recientemente Speitzer conversó con Aislinn Derbez para el podcast La magia del caos en donde además de compartir anécdotas dentro de la industria, habló de la persona que siempre lo acompañó: su madre.

Alex se sinceró sobre cómo su madre ha sido su principal inspiración para salir adelante y se mostró agradecido por todo lo que le ha enseñado. “Hay muchas cosas que me han dolido en la vida, yo creo que ciertas cosas que le tocaron vivir a mi mamá, como que me encantaría poder hacer algo para que eso no hubiera pasado. Es un dolor que está ahí pero también qué (bueno) decir: ‘Qué dolor pero veo a una mujer echada para adelante, que nos dio una educación, entonces también está padre utilizar ese dolor para ver las cosas des de otro lado…”, dijo.

Alex suele ser muy reservado respecto a su vida privada pero Georgina Speitzer, su madre, siempre estuvo con él mientras crecía en los foros de televisión, impulsándolo a perseguir sus sueños.

De ella, el actor aprendió a que los tropiezos y sucesos dolorosos de la vida son grandes lecciones y que eso nos construye como personas. Según Speitzer, esto lo ha llevado a ser tan resiliente, que está bien llorar y que no debe engancharse para poder avanzar.

Alex Speitzer Instagram

“Mi mamá la neta se rifó muy cab***; sí faltaba a la escuela bastante, pero me tocaba aplicarme y ella me ayudaba a estudiar y demás; pero siempre se encargó de darme como ese mundo, o sea, nunca me perdí de ese mundo y creo que es muy importante para nosotros no encerrarnos a lo que de repente estamos viviendo que está fuera de la realidad”, aseguró Speitzer a Aislinn Derbez.

Asimismo, reveló que gracias a todo lo vivido aprendió a ser responsable y entender el valor de las cosas. “Eso al final me construyó como persona”, dijo.

Además de su carrera como actor, Alejandro es modelo de marcas exclusivas como Fendi y Bulgari y más recienemente L’Officiel México para la que hizo una campaña en la que aparece modelando ropa femenina como demostración de que la ropa no tiene género.

Sin embargo, no importa lo apretada que esté su agenda o el nivel de fama y fortuna que tenga, él siempre se ha mostrado sencillo y con una gran humildad.