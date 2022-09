Alex Speitzer: las veces que ha demostrado que ser famoso no significa perder el piso

Alejandro Speitzer, mejor conocido como Alex Speitzer siempre fue uno de los niños actores consentidos de los noventa y hoy se ha consagrado como uno de los galanes de la pantalla gracias a su participación en importantes proyectos que dejan ver su gran talento y atractivo físico.

Comenzó su carrera desde niño en telenovelas como Rayito de luz o Amy, la niña de la mochila azul, ahora, con 27 años de edad, el actor goza de reconocimiento internacional por su trabajo en las series Oscuro deseo y Alguien tiene que morir.

Por si fuera poco, es modelo de marcas exclusivas como Fendi y Bulgari y más recienemente L’Officiel México para la que hizo una campaña en la que aparece modelando ropa femenina como demostración de que la ropa no tiene género.

Sin embargo, no importa lo apretada que esté su agenda o el nivel de fama y fortuna que tenga, él siempre se ha mostrado sencillo y cercano a sus fans.

Recientemente una joven publicó un TikTok en el que aparece tomando una michelada preparada en el Tianguis y posteriormente se detiene en los puestos a ver ropa. “Hoy nos encontramos a Alejandro Speitzer. Veníamos atrás de él desde que llegamos y mi amiga se dio cuenta”, narró la fan.

La joven confesó que tanto a ella como a su amiga querían acercarse pero por pena no lo hicieron.

En redes sociales, usuarios comentaron el video y aplaudieron la sencillez de Alejandro Speitzer y lo defendieron de quienes lo señalan por comprar en el tianguis. “Porque se espantan!!! Es un ser humano común y corriente. Dejen de levantarlos tanto, luego no pueden i no quieren bajar de la nube a la que lo subieron!”. “En qué les afecta ?? Seguramente encontró muy buen precios !! Estoy seguro que la mayoría de aquí Yega alos tianguis aló igual que yo”. “Qué chido que el vato no se fresea”.

En otra ocasión, Speitzer tuvo un acercamiento con una fan en una taquería

Mi mejor amiga conoció a su crush en los tacos un martes a las 11:00 jajajaja (ojo ella no quería ir a ese lugar a cenar) adjunto evidencia @alejandrospeitzer pic.twitter.com/ILLskU4bS4 — SDT (@Salma_DelToro) February 16, 2022

Valeria, una joven compartió una historia de cómo conoció a amor platónico en el lugar menos esperado. Speitzer estaba siendo un cliente más en una taquería cuando la joven lo identificó. Sin ningún problema se acercó a ella para tomarse una foto. “¡Llevaba desde mi infancia esperando este momento!”, escribió la fan en Twitter. “Yo teniendo un crush con Alejandro Speitzer desde los 5 años...El destino diciéndome que vaya por unos tacos con él”, agregó.

Sin duda Speitzer sabe que no hay nada más importante que ser humilde con los demás, después de todo, fans como Valeria lo han apoyado desde que este comenzaba su carrera.

Una fan también captó a Speitzer en el concierto de Dua Lipa y este se acercó para saludar a la cámara y posar con ella.