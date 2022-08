De Mijares a Alejandro Fernández: los llamaron “afeminados” y no debería ser un insulto

Alejandro Fernández se dejó ver muy relajado, disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa. Sin embargo, su vestimenta lo volvió blanco de críticas ya que internautas lo señalaron por verse “afeminado”.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido!”, escribió en la descripción.

En redes sociales se pueden leer comentarios crueles. “Vivimos lo suficiente para ver a Alejandro Fernández convertirse en señora de las lomas”. “Yo no se por qué critican tanto a la señora Alejandro Fernández”. “Ahora sí que Alejandro es la señora de las cuatro décadas, o mejor dicho las seis?”. “Tengo ganas de cantarle la de señora señora señora”. “Toda una señora de Las Lomas”. “La verdad es que si parece señora, si no me dices que es Alejandro no te la compro”. “Esa blusa sí parece de señora”.

Por otro lado, algunos salieron en defensa del cantante y señalaron de “hipócritas” a quienes lo critican ya que muchos apoyan a otros cantantes como Bad Bunny y Harry Styles que llevan un estilo similar.

“Bájenle dos rayitas empezando porque dejen de usar la palabra ‘señora’ como insulto”. “Cállense todos, se ve bien y puede vestirse como quiera”. “No entiendo porque a Alejandro Fernández no lo bajan de señora lesbiana mientras Harry Styles “rompe barreras” de estilo”. “A Bad Bunny y a Harry Styles le aplauden todos los outfits queer pero a Alejandro Fernández no lo bajan de p*to, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿como miden a quien aplaudirle y a quien escupirle?”.

Aunque el cantante no responde directamente a las críticas, sí compartió una segunda serie de imágenes con un mensaje con el que calló a muchos.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer ! #yoestoymuyfeliz”, se lee.

Manuel Mijares también sufrió señalamientos por su vestimenta

El intérprete de “Soldado del amor” ha adoptado un estilo extravagante de vestir, algo que se ha convertido en un sello durante sus presentaciones.

Sin embargo, el Internet no perdona y recientemente se volvió blanco de burlas por unos peculiares zapatos que usó en un par de ocasiones y que según algunos “son de mujer”.

Los zapatos en cuestión tienen una divisón en la punta además de unas tiras al estilo ballerinas. Por si fuera poco, sorprendió que costaran 26 mil pesos.

“Lucero le prestó zapatos a Mijares”. “Mijares señora de las lomas”. “Está más femenino que Lucero”. “Los zapatos son lo de menos, el problema que yo veo es la vestimenta que ya no encuentra que más colgarse. Parece señora”. “Ese soldado del amor siempre ha sido un afeminado”, se lee en redes sociales.

Luego hablamos del peso....¿Qué pedo con los zapatos de #Mijares? pic.twitter.com/bdYmFRPRlc — Pelón Olán (@PelonOlanpV) August 24, 2022

Es momento de dejar de usar la palabra “afeminado” como un insulto

Decir que un hombre se ve “afeminado” tiene detrás muchos prejuicios y refuerzan el hecho de que vivimos en una sociedad extremadamente sexista. Y es que normalmente pintan lo femenino como algo negativo.

En nuestra sociedad, lo “peor” que puedes hacer alguien es llamarle “mujer” a un hombre. El clásico “juegas como niña”, “pareces vieja” avergüenzan a las personas por no cumplir con las normas de género prescritas, mientras que la feminidad es menospreciada.

No hay nada de malo con estos rasgos y comportamientos. Las características de personalidad de las personas no deben estar vinculadas a su género.