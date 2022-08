Fotos que prueban que Alejandro Fernández ‘resurgió’ y ahora está en su mejor momento

La vida de Alejandro Fernández ha tenido un cambio de 180° desde la muerte de su padre, Vicente Fernández. Los días de angustia y dolor poco a poco han quedado atrás y es que aunque ‘El Potrillo’ nunca olvidará a su padre, es claro que ha logrado avanzar.

El cantante pasó por momentos muy complicados con el deterioro de salud de padre y antes de eso, luchó por mucho tiempo con otros problemas personales. Las adicciones y los excesos lo llevaron a tocar fondo tanto en su vida privada como profesional. Sin embargo, siempre ha logrado salir adelante.

Recientemente Alejandro se volvió blanco de críticas y burlas por su aspecto y al mismo tiempo abrió la conversación en torno a cómo ahora parece estar resurgiendo y dándole un nuevo rumbo a su vida.

El intérprete compartió una serie de fotografías durante un paseo por Venecia, Italia en las que luce despreocupado, con su cabello blanco y unas camisas de destampados coloridos.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido!”, escribió en la descripción.

De inmediato, internautas escribieron comentarios como: “La verdad es que si parece señora, si no me dices que es Alejandro no te la compro”. “Ahora sí que Alejandro es la señora de las cuatro décadas, o mejor dicho las seis?”. “Tengo ganas de cantarle la de señora señora señora”. “Ya se alborotó”. “Por fin dejó salir a su verdadera señora”.

Aunque Fernández no respondió directamente a las críticas, sí compartió una segunda serie de imágenes con un mensaje con el que calló a muchos.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer ! #yoestoymuyfeliz”, se lee.

Cuando estaba promocionando su disco “Hecho en México”, el cantante le reveló en entrevista a Lili Estefan que su “peor y mejor juez” era su papá ya que era muy estricto en muchos sentidos.

En esa misma conversación, habló de su decisión de dejarse ver sus canas naturales. “Yo (decidí dejarme el cabello canoso), me dio mucha flojera (cambiar mi aspecto)”,

Alejandro sin duda ha tenido un largo camino para encontrar su felicidad. Eso sí, ésta ha sido una temporada llena de viajes a sus lugares favoritos pero también de descubrir nuevos rincones.

En sus fotografías luce más relajado y en paz consigo mismo.

“Cuquita” ha sido un apoyo para él y viceversa

El cantante siempre ha sido muy cercano a su madre, a quien siempre procura y mantiene cerca.

Sus hijos Alex, Camila, Emiliano, América y Valentina son su mundo entero

El intérprete ha tenido un mayor acercamiento con ellos desde que eligieron seguir el camino de la música. En varias ocasiones se ha presentado con sus hijos Camila y Alejandro.

Ahora sus nietos despertaron en él al abuelo más cariñoso.

Alejandro Fernández ahora tiene dos nietos. La pequeña Cayetana, quien es hija de Camila y Mía, hija de Alejandro Jr.

No hay duda de que el intérprete de “Como quien pierde una estrella” se derrite de amor por ambas.

Definitivamente ellas son el motivo de sus sonrisas.

Convertirse en abuelo le ha venido de maravilla a Alejandro Fernández.

Para los Fernández, la familia siempre ha sido muy importante. Por ello, tanto Camila como Álex han hecho lo posible porque sus hijas crezcan cerca de Alejandro, algo que sin duda le hace mucho bien. Como reza la canción “tu amor me hace tanto bien”.