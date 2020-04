Camila Fernández lanza nuevo sencillo y enamora a través de su propuesta musical

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, el Potrillo, ha conquistado las redes sociales con su carisma y belleza. Ahora llega con un nuevo sencillo titulado "Te acostumbraste", con el cual espera conquistar al público.

Y es que Camila no sólo es "una cara bonita" o "la hija de" pues tiene toda una formación en la música por parte de Escuela de Música Semper Altius, en Guadalajara, La Jolla Piano Institute de California, en Estados Unidos y la Berklee College of Music de Boston. Además, es fanática de Alicia Keys, Adele y Etta James, lo que la inspiró para trabajar en una propuesta musical fresca y llena de mucho sentimiento.

Tras un accidente que la mantuvo fuera del medio por tres años, la joven de 22 años regresa corregida y aumentada con esa poderosa voz con la que muestra su herencia musical. En Nueva Mujer conversamos con Camila, quien nos reveló su sentir con respecto a este nuevo material así como sus aspiraciones dentro de la industria.

Ya has tenido algunos sencillos antes y ahora nos sorprendes con "Me acostumbraste", ¿cómo te sientes?

La verdad sí estaba nerviosa porque era mi primera baladita pero salió super bonito. Es muy R&B-Pop en español que es lo que quiero que me describa cmo artista. Tengo una sorpresa que nadie se espera y tienen que estar muy al pendiente

¿Te imaginabas estar en este punto?

Apenas llevo dos que tres sencillos, pero ahí vamos. Me gustaría tener más pero lo que hay es hecho con el corazón. Lo nuevo me describe más, me llena el corazón de alegría y me urge compartirlo con todos ustedes. Es un sonido más maduro que describe esta etapa de mi vida en la que me encuentro. Es una parte de mi más vulnerable que dice que no soy invencible ante el dolor, que sufro sufro en el amor y tengo sentimientos.

Compones, tocas instrumentos, cantas y bailas; tienes toda una formación en la música. ¿Qué es lo que más disfrutas de este proceso?

Gozo todo. Cada parte la disfruto demasiado porque nací para esto. Fue algo que Dios me dio y estoy feliz con todo. Disfruto escribir las canciones, el proceso, la música. Todo. Si no soy parte de eso siento que no me dan ganas de cantar. Quiero que sea como "mi bebé"; ese proyecto que tú estás creando y se lo vas a dar al mundo para que lo vean. Me apasiona demasiado: tocar la guitarra, el piano y ahora estoy aprendiendo a tocar el saxofón. La música y yo somos como una misma. Es un idioma que me gusta mucho hablar.

Tienes todo un legado musical, tu familia es conocida por las rancheras pero tú estás llegando con una propuesta completamente diferente. ¿Cómo te estás metiendo para tener tu propio sello?

Desde muy chica me enseñaron a buscar mi autenticidad, ser original en mi sonido y dejar claro quién soy. Lo más importante en la industria es que te identifiquen por quien quieres ser y eso a veces es muy difícil. Como lo tengo claro desde chica, me ha encantado descubrirme. Por eso digo que este nuevo sonido que me describe. Me emociona muchísimo.

Camila Fernández - Alejandro Lopez/ Universal Music

Tus hermanos también cantan y hacen de todo, ¿hay alguna competencia o los ves haciendo alguna colaboración contigo?

No, para nada. No hay competencia. Colaboración quién sabe, todo puede pasar.

Para quienes no te han escuchado o te tienen bajo la idea de "la hija de Alejandro Fernández", ¿quién dirías que es Camila Fernández?

Es un estilo que yo traté de descubrir desde hace mucho, un proceso que he ido creando. Un pop en español más soul. Y sigo sacando mucho más para completar el álbum a finales de año así que ¡tienen que escucharme!.

¿Qué esperas en esta carrera musical? ¿Cómo te visualizas a futuro?

Siento que tengo que dedicar mi vida entera a presentaciones y conciertos,vivir de gira pero quién sabe cuándo nos va a tocar volver. Por eso tenemos que cuidarnos para salir de ésta pronto. Quiero hacer algún live. cuando lo tenga les estaré avisando.

"Te acostumbraste" está disponible en todas las plataformas digitales. Me pueden seguir como @camifdzoficial en todas las redes sociales. En Youtube estoy muy activa y tengo sesiones en vivo con varias canciones que nada más estarán ahí. Se vienen muchas sorpresas.

Te recomendamos en video